Medailové ambice Čechů? Nechceme si dělat alibi, že je něco špatně, říká Rybář

Český biatlon je v situaci, jakou dlouho nepamatuje. Do mistrovství světa jde bez jediného medailového závodu v sezoně. Ambice citelně klesly, trenér Ondřej Rybář ale burcuje: "Chceme bojovat. Máme sportovce, kteří mají šanci sáhnout si hodně vysoko."

Markéta Davidová, největší naděje českého biatlonu na MS. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Ve slovinské Pokljuce ve středu závodem smíšených štafet začíná světový šampionát a Češi po sezoně plné problémů a trápení nepatří mezi favority. Největší nadějí bude čtyřiadvacetiletá Markéta Davidová. Tlak ani nervozitu si ale nepřipouští.

"Startovní pole se oproti Světovému poháru nijak nemění, takže mi ani tolik nepřijde, že by šlo o důležitější závody," vysvětluje s tím, že s dobrým běžeckým základem se před šampionátem snaží maximálně vyladit střelbu.

Davidová jako jediná z Čechů drží kontakt s nejužší světovou špičkou. Je desátá ve Světovém poháru, osmkrát v sezoně se podívala do první desítky. K medaili měla blízko: brala mimo jiné čtvrté místo, dvě pátá i šesté.

Když Rybář mluví o sportovcích, kteří mají šanci sáhnout si hodně vysoko, je řeč výhradně o ní.

Ondřej Moravec a Michal Krčmář se do desítky vešli jen v úvodu sezony, velký úspěch někoho jiného než Davidové by byl obrovským překvapením.

"Jsou tu i sportovci, kteří mohou překvapit. Doufám tedy, že nás někdo mile překvapí a těm, kterým věříme, se všechno sejde a výsledek se dostaví," říká dlouholetý úspěšný reprezentační trenér a jeden z hlavních strůjců českého biatlonového boomu v rozhovoru pro svazový web.

V žádném případě se ale nechce na nic vymlouvat.

"Nemá cenu se vracet k tomu, jestli je někdo kvůli covidu líp nebo hůř připraven. Prostě jsme tady a jsme připravení nejlíp, jak to za dané situace šlo. Chceme bojovat a ne si dělat alibi, že je něco špatně," podotýká.

Zatímco české ženy se vyhnuly covidu i jiným zdravotním obtížím, muži to měli od Vánoc mnohem složitější.

"Momentálně jsou všichni v pořádku. A já doufám, že už se nebudeme trápit tím, čím jsme se trápili po Novém roce," věří Rybář.

Mix poprvé s Charvátovou

Reprezentační tým má v Pokljuce devět členů. Představí se všech pět mužů, kromě Krčmáře s Moravcem také Jakub Štvrtecký a nováčci Mikuláš Karlík s Milanem Žemličkou.

Ženy jsou na MS pouze ve čtyřech, Davidovou doplňují obvyklé parťačky Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková a Jessica Jislová. Náhradnicí je Tereza Voborníková, která však zůstává s juniorským týmem a pojede závody IBU Cupu na Slovensku. "U Terky jsme upřednostnili přípravu na světový šampionát juniorů," vysvětluje Rybář.

Překvapivým tahem je zařazení Lucie Charvátové na poslední úsek středeční smíšené štafety, kterou zatím ve Světovém poháru ani na velkých akcích nikdy neběžela.

"Samozřejmě je to trochu risk, když se podíváte do historie. V minulosti se Lucce ve štafetách nedařilo, ale musíme se dívat dopředu. Když se podíváme na běžecké časy ve sprintech během celé sezony, tak je to jednoduché. Lucie je rychlejší než Jessica i Eva," vysvětluje volbu trenér Egil Gjelland.

Češi obhajují loňský bronz z Anterselvy, kde právě Charvátová nečekaně zazářila ve sprintu a vybojovala druhou českou bronzovou medaili. Trenéři věří, že by rodačka z Hradce Králové mohla na velké akci znovu překvapit.

"Z Pokljuky pochází pažba mé bouchačky. Doufám, že když přijede do své domoviny, tak se otřepe z nezdarů a řekne si: 'Jó, tady jsem doma, tady mi to bude střílet pěkně'. To bych si přála," říká osmadvacetiletá závodnice.

Krčmáře už covid nezajímá

Michal Krčmář je rád, že se po covidu stihl vrátit do týmu včas. "To je pro mě svým způsobem výhra," tvrdí. Po tom, čím si prošel, zůstává v ambicích opatrný.

"Na druhou stranu nejsem typ, který by si stoupl na trať a něco vypouštěl. Na žádné vymlouvání a omlouvání není čas. V závodech už mě nějaký covid zajímat nebude. Nechám tam všechno," ujišťuje fanoušky.

Šestatřicetiletý Moravec jde do svého posledního mistrovství. "Trochu nervózní budu. Zdravou nervozitu by měl cítit i nejlepší závodník na světě," míní zkušený biatlonista, který ze světových šampionátů během kariéry přivezl už šest cenných kovů.

"Na Pokljuce se cítím den ode dne líp. Je to hlavně o tom být v dobrém rozpoložení a to myslím, že jsem," říká Moravec a ví, že největší šanci bude mít až v polovině příštího týdne při vytrvalostním klání.

Na světovém šampionátu se očekává pokračování norské hegemonie. Zástupci severské velmoci jsou na prvních čtyřech místech průběžného pořadí Světového poháru mezi muži, ženám zase kralují Marte Olsbuová Röiselandová s Tirill Eckhoffovou.

Mistrovství bude trvat celkem jedenáct dnů. V tomto týdnu jsou kromě mixu na programu páteční a sobotní sprinty, v neděli pak stíhací závody v obou kategoriích.