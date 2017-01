Laxní IBU dál štve biatlonisty. Šlesingr svolal schůzku závodníků, požadují tvrdé postihy

před 30 minutami

Michal Šlesingr stojí společně s Martinem Fourcadem a Lowellem Baileym v čele šedesátky biatlonistů, která požaduje po Mezinárodní biatlonové unii tvrdý postup proti dopingovým hříšníkům a zemím, které je kryly.

Oberhof – Na 60 biatlonistů se sešlo v Oberhofu ve středu večer na setkání komise sportovců při mezinárodní federaci IBU, aby se dohodli na postupu v boji proti dopingu. Setkání inicioval vedoucí muž Světového poháru Martin Fourcade z Francie společně s Američanem Lowellem Baileym a Michalem Šlesingrem. Český biatlonista sepsal několik bodů, jak by měla IBU v boji s dopingem postupovat.

Schůzka trvala devadesát minut. "Schválili jsme seznam požadavků," citovala německá agentura SID Šlesingra. Nyní biatlonisté budou čekat na to, jak zareaguje IBU. Do té doby závodníci neuvažují o protestech, o nichž se mluvilo při SP v Novém Městě na Moravě. Tam biatlonisté hovořili například o pozdním startu do některého ze závodů.

Podle zprávy Světové antidopingové agentury se organizovaný doping v Rusku týká i 31 biatlonistů. Dvěma byla pozastavena činnost, další jsou vyšetřováni. Ruští pořadatelé se kvůli aféře vzdali Světového poháru v Ťumeni a juniorského MS v Ostrovu.

Podle Šlesingrova návrhu by biatlonista s dopingovou minulostí měl mít doživotní zákaz startu na olympijských hrách a mistrovství světa. IBU by zároveň měla snížit kvóty pro účast v SP zemím, jejichž závodníci dopovali.

"IBU se v boji proti dopingu chová pokrytecky. Nesmíme vystupovat jako jednotlivci a musíme mluvit jednohlasně," řekl Fourcade. "Vadí nám laxní přístup IBU," uvedl Šlesingr. "Než vymýšlet systém, který bude něčemu bránit, je lepší tvrdšími tresty demotivovat ty, kteří o dopingu uvažují nebo ho organizují," citoval Šlesingra server iDnes.cz.

Setkání se zúčastnili například Němci Franziska Hildebrandová a Simon Schempp, Francouzka Marie Dorinová-Habertová, Norové Emil Hegle Svendsen a Johannes Bö či Rus Anton Šipulin. "Hlavně že se sportovci mezi sebou o tom baví," uvedl Šipulin pro Radiožurnál. "Je to opravdu vážné pro všechny federace," doplnil Rus.

Světový pohár pokračuje dnes v Oberhofu sprintem mužů.

