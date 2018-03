Kritika sílí. Nejet do Ruska byla zbytečná frajeřina, vzkazují fanoušci biatlonistům

před 1 hodinou

Na facebookovém profilu českého biatlonu výrazně přibylo komentářů zásadně nesouhlasících s rozhodnutím nejet na finále Světového poháru do ruské Ťumeně.

Praha - Vyvrcholení sezony v Jablonci nad Nisou přineslo zábavu, radost, děkování i loučení. Tenhle titulek na facebokovém profilu Českého biatlonu rozezlil fanoušky. Většina z nich se zpětně postavila proti neúčasti reprezentačního týmu na víkendovém finále Světového poháru v ruské Ťumeni.

Kritiky z vlastních řad přibylo poté, co si řada biatlonistů ze světové špičky pochvalovala skvělou atmosféru poslední zastávky seriálu.

"Vyvrcholení sezony se konalo úplně nikde jinde," napsal jeden z komentujících a podobný typ názoru v diskusi převažoval. "Všichni nej tam byli, bylo to nádherné, jen my jsme udělali přiblblé gesto," reagoval Štěpán Šafránek.

"Fakt nechápu, proč naši nesoutěží v Rusku. Francie, Německo, Itálie… všichni tam jsou, vzorky ohlídá německá antidopingová komise, ale naši jsou opět papežštější než papež. Je mi líto Veroniky Vítkové," vzpomněla si Jana Gregorová na nejlepší českou závodnici, která by při účasti měla teoretickou šanci na zisk malého křišťálového glóbu. Místo toho po víkendu klesla z šestého na osmé místo celkového pořadí Světového poháru.

"Já jsem si myslel, že finále je v Ťumeni a ono v Jablonci. Závodu s hromadným startem se účastní všichni nominovaní, kromě Moravce. Po roce si na nějaký pitomý český protest nikdo nevzpomene," prohlásil Martin Vrabec. "Přesně, úplně zbytečná frajeřina," souhlasil Alfréd Veselý. "Žádná frajeřina, jde o princip," reagovala Dana Kolářová.

Jinak ale převažovala kritika bojkotu, který český biatlon vede kvůli ruské dopingové kauze. "Možná si budete nalhávat, jak parádní to byla sobota, ale paráda je o několik tisíc kilometrů východněji. Naši biatlonisté zklamali a předvedli obrovskou trapárnu. Jak jsem na ně byl hrdý na olympiádě, tak teď se za ně stydím," napsal do komentářů Karel Prdko. Jiný uživatel označil rozhodnutí svazu za mezinárodní ostudu.

Šéf českého biatlonu Jiří Hamza si je přitom vědom toho, že rozhodnutí přineslo a pravděpodobně ještě přinese hodně zlé krve. Hovořil o tom v nedávném rozhovoru pro DVTV. "Chápu, že na to může mít někdo jiný názor, nepřichází ale do úvahy, že bychom my svůj názor změnili," prohlásil.

Dále uvedl, že si je vědom důsledků, například ekonomických, ale domnívá se, že by "občas morálka měla zvítězit nad penězi".

Vedení svazu rozhodnutí diskutovalo se samotnými sportovci. Většina z nich byla podle Hamzy pro bojkot. Nicméně přiznal, že necitlivější bylo celé téma pro Veroniku Vítkovou.

"Touha závodit vždycky zvítězí, člověk ale musí někdy dělat věci, které jsou nepříjemné. My jsme se proti dopingu vyhranili, vedli jsme to tažení a chtěli jsme to dotáhnout. Verče jsme slíbili, že jí případné ekonomické újmy zkompenzujeme," vysvětlil prezident svazu.

Vítková se podle Hamzy nakonec nepřiklonila ani na jednu stranu. "Já myslím, že je to o většině," dodal s tím, že celá kauza bojkotu v žádném případě neovlivnila atmosféru v národním týmu.