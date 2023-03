Krčmář si v domácí stíhačce kvůli střelbě pohoršil. Dominovali Böové

Biatlonista Michal Krčmář si ve stíhacím závodě na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě pohoršil o tři místa na šestnáctou příčku. Doplatil na čtyři chyby na střelnici. Vedoucí postavení ze sprintu potvrdili norští bratři Böové.

Johannes Thingnes ozdobil zisk malého křišťálového glóbu dalším jednoznačným vítězstvím s více než půlminutovým náskokem před Tarjeiem. Třetí skončil Švéd Martin Ponsiluoma.

Krčmář se navzdory zaváháním na první i třetí položce dlouho držel na třinácté příčce, z níž do závodu vyrážel. Dvě chyby při závěrečné střelbě vestoje ho ale srazily na 19. pozici, kterou v posledním kole o tři místa vylepšil. Od elitní desítky ho dělilo bezmála 37 sekund.

"Nejsem z toho nijak smutný. Pořád si myslím, že je to nějaký vysoký standard a závod, kdy se člověk pohybuje vepředu," řekl novinářům Krčmář. "Do poslední stojky jsem se tam rval o pěkné umístění, bohužel jsem na čtvrté střelbě udělal dvě chyby a to mě odsoudilo do zadních pozic. Ne, že bych smutnil, ale určitě se nebiju do prsou," doplnil.

Z českých reprezentantů bodoval ještě Tomáš Mikyska, jenž po pěti trestných kolech obsadil 37. místo. Jakub Štvrtecký byl se sedmi chybami o pět míst za ním a Adam Václavík se stejnou bilancí obsadil 49. místo.

"Nebylo to nic moc. Mrzí mě ta střelba a běžecky to bylo padesát na padesát. Sice jsem zde zajel i druhý závod na bodech, ale diváci si zasloužili víc," uvedl Mikyska.

Aktuální vládce světového biatlonu Johannes Thingnes Bö si ze stíhačky znovu udělal sólozávod. Po dvou nulách vleže jeho náskok před starším sourozencem narostl téměř na minutu. Na stojce sice pokaždé jednou minul, ale vždy odjížděl z trestného kola dříve, než Tarjei zahájil střelbu. V cíli je dělilo více než půl minuty.

O třetí místo se bojovalo daleko za nimi. Díky nejrychlejšímu běžeckému času získal bronzovou medaili Ponsiluoma, který si navzdory pěti chybám polepšil o tři místa. Na vítěze ztratil přes minutu.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Muži - stíhací závod na 12,5 km: 1. J. T. Bö 31:25,1 (2 tr. okruhy), 2. T. Bö (oba Nor.) -34,6 (1), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -1:11,0 (5), 4. Doll (Něm.) -1:14,5 (2), 5. Claude -1:37,9 (4), 6. Guigonnat (oba Fr.) -1:37,9 (4), …16. Krčmář -2:24,4 (4), 37. Mikyska -4:33,2 (5), 42. Štvrtecký -4:52,5 (7), 49. Václavík (všichni ČR) -5:12,7 (7). Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1319, 2. Laegreid 920, 3. Christiansen 682 (oba Nor.), 4. T. Bö 598, 5. Ponsiluoma 567, 6. Doll 534, …14. Krčmář 415, 46. Štvrtecký 59, 50. Mikyska 47, 80. Mareček (ČR) 8, 84. Václavík 5.