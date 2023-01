Krčmář byl pátý ve sprintu biatlonistů v Pokljuce a vylepšil si maximum v sezoně

Biatlonista Michal Krčmář skončil pátý ve sprintu Světového poháru v Pokljuce a zaznamenal nejlepší umístění v sezoně. Jednatřicetiletý rodák z Vrchlabí neudělal na střelnici ani jednu chybu a od stupňů vítězů ho dělilo osm sekund. Také čtvrtý sprint v sezoně vyhrál lídr seriálu Johannes Thingnes Bö z Norska. Druhý byl jeho bratr Tarjei, třetí další Nor Sturla Holm Laegreid.

Bodoval také Jonáš Mareček, který se díky stoprocentní střelbě umístil na 33. místě. Mimo první čtyřicítku skončil pětkrát chybující Adam Václavík (48.), na čtyři trestná kola doplatil i Jakub Štvrtecký (55.)

Nejzkušenější český biatlonista Krčmář se probojoval do první desítky podruhé v sezoně a vylepšil si dosavadní maximum, kterým bylo šesté místo ze stejné disciplíny v Annecy. Na rozšířené pódium se probojoval díky stoprocentní střelbě a rychlému běhu v posledním kole.

"Byl to obrovsky těžký závod. Necítil jsem se dobře, ale to tady asi nikdo. Na stojce jsem musel rány odkládat, klepal jsem se tam jako ratlík. Nakonec se to ale vyplatilo a jsem rád. Asi to byl tady můj nejlepší závod," řekl Krčmář v České televizi.

V posledním kole předstihl Timofeje Lapšina z Jižní Koreje a odrazil útok Itala Tommasa Giacomela či úřadujícího vítěze seriálu Quentina Fillona Mailleta z Francie. Od čtvrtého Dolla dělilo Krčmáře šest desetin sekundy.

"Měl jsem informace na trati, jak s ním jedu, ale nešlo to. Dělal jsem maximum, nicméně byl o šest desetin rychlejší. Neudělal bych nic líp," uvedl Krčmář, který do stíhacího závodu ztrácí na druhého Tarjeie Böeho patnáct sekund. "To není nijak hrozné. Stíhačka bude zajímavá," dodal Krčmář.

Trojnásobný vítěz Světového poháru Johannes Thingnes Bö vyhrál i s jedním trestným kolem šestý závod v sezoně a zvýšil náskok v průběžném pořadí před druhým Laegreidem na 64 bodů. Krčmář je s 245 body čtrnáctý.

V sobotu jsou v Pokljuce na programu stíhací závody.

SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko):

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:55,9 (1 tr. okruh), 2. T. Bö -48,1 (0), 3. Laegreid (všichni Nor.) -55,6 (1), 4. Doll (Něm.) -1:03,3 (1), 5. Krčmář (ČR) -1:03,9 (0), 6. Giacomel (It.) -1:09,5 (2), …33. Mareček -2:27,8 (0), 48. Václavík -3:01,0 (5), 55. Štvrtecký (všichni ČR) -3:07,3 (4). Průběžné pořadí SP (po 9 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 689, 2. Laegreid 625, 3. Jacquelin (Fr.) 319, 4. Christiansen 313, 5. Dale (oba Nor.) 303, 6. Fillon Maillet (Fr.) 302, …14. Krčmář 245, 36. Štvrtecký 59, 41. Mikyska 41, 66. Mareček 8.