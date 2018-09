Koukalová vyrazí prodat svůj příběh mezi lidi. Zažijete vrchol upřímnosti, slibuje

před 1 hodinou

Bývalá biatlonistka společně s manželem Petrem vystoupí na turné po krajských městech, besedy s fanoušky bude uvádět moderátor s Tourettovým syndromem.

Praha - Obrovský poprask mezi fanoušky vzbudila kniha Jiná Gabriela Koukalová, kterou bývalá biatlonistka vydala letos na jaře ve spolupráci se svým manželem. Nyní bude slavný pár vyprávět svůj příběh přímo mezi lidmi v rámci turné, které postupně zavítá do pěti krajských měst.

Seriál besed startuje 15. října v Ostravě a postupně zavítá do Olomouce, Zlína, Ústí nad Labem a Hradce Králové. Vstupné stojí 399 a 499 korun.

Za tu cenu budou mít fanoušci možnost dvojnásobnou světovou šampionku a jejího manžela nejen vidět in persona, ale také budou moci sportovnímu páru položit jakoukoliv otázku. "Zažijte vrchol upřímnosti," slibuje popis celé akce.

Jednotlivé besedy bude uvádět Ivo Toman, spisovatel a podnikatel trpící Tourettovým syndromem. "Znáte Ivo Tomana? Já ho znala z televize a médií, ale osobní setkání na mne zapůsobilo ještě víc. Ivo má za sebou silný osobní i podnikatelský příběh plný úspěchů i tvrdých pádů. Navíc má Touretteův syndrom. Neměl tedy předpoklad k tomu inspirovat a motivovat lidi, ani mluvit před vyprodaným sálem. Přesto to dělá a podle zájmu o něj to dělá velice dobře!" napsala na svůj facebookový profil Koukalová.



"Rozhodli jsme se přijmout s Petrem jeho pozvání, v pár městech se k němu připojit a pohovořit o našich životních příbězích. Navíc to jsou místa, ze kterých mi často píšete o autogramiády a kam se jen tak nedostanu. Cítím, že takto to může mít větší smysl. Uvidíme, jak to dopadne a jestli někdo přijde. Ale i díky vašim reakcím, mailům a dopisům jsem se rozhodla, že to zkusím," dodala biatlonistka.

