Koukalová je poctěná, že ji šminky dostaly do Kanceláře Blaník. Teď jde do těžkého boje proti Kajse

Biatlonisté jsou ve finském Kontiolahti, v pátek tam začíná předposlední zastávka Světového poháru. O co jim půjde?

Praha/Kontiolahti - Gabrielu Koukalovou a celou biatlonovou reprezentaci čeká od pátku do neděle předposlední zastávka Světového poháru v sezoně. Češi znovu chtějí uspět v každém jednotlivém závodě, ve hře jsou týmová umístění v Poháru národů i vylepšení pořadí samotných biatlonistů.

Program v Kontiolahti, kam se pořadatelství přesunulo poté, co bylo kvůli dopingové kauze odebráno ruské Ťumeni? V pátek sprinty, v sobotu stíhací závody, v neděli pak smíšené dvojice a smíšené štafety.

"Důležitý pro nás bude každý výsledek," vyjádřil se na stránkách českého biatlonu šéftrenér Ondřej Rybář. "V každé kategorii je ve hře ještě pět závodů započítávaných do Světového poháru a čtyři závody do Poháru národů," připomněl, že stíhací závody se do pořadí zemí nezapočítávají.

Jak na tom Češi vlastně jsou. Lepší jsou ženy, kterým patří čtvrtá pozice s minimální ztrátou na třetí Ukrajinky. Zároveň na ně ovšem tvrdě doráží páté Italky. První je suverénně Německo, druhá Francie.

Muži jsou na sedmém místě, na dohled mají šestou Ukrajinu. I v této kategorii je první Německo před druhou Francií, třetí pozice patří Rusům.

Vzpomínky na Kontiolahti 2015 stále žijí

Česká reprezentace doufá, že ve Finsku naváže na rok 2015, kdy tam zažila jeden z nejvydařenějších světových šampionátů historie. Zlatou medaili v Kontiolahti získala smíšená štafeta, stříbro Ondřej Moravec v závodě s hromadným startem a Gabriela Koukalová ve vytrvalostním klání. V téže disciplíně byl Moravec mezi muži bronzový.

"Vzpomínky to jsou určitě krásné, příjemné, dokonce bydlíme i v tom samém hotelu jako předloni, ale my se nyní musíme koukat dopředu," poznamenal Rybář.

Nejtěžší práci bude mít zřejmě Gabriela Koukalová. Ta už má velkou ztrátu na první ženu hodnocení Němku Lauru Dahlmeierovou, chce se ale poprat o celkové druhé místo.

Tvrdě na ni ovšem doráží Finka Kajsa Mäkäräinenová, jež na českou jedničku ztrácí pouhých sedmatřicet bodů. Finská hvězda bude závodit na domácích tratích, v nedalekém městě Joensuu žije.

Koukalová zabrousila do politiky

Ve sprintu je navíc Mäkäräinenová velmi silná, což si česká reprezentantka moc dobře uvědomuje. "Co Kajsa ztratí ve střelbě, dokáže často dohnat na trati," řekla Koukalová, jež během čtvrtka umístila na svůj facebookový profil zajímavý příspěvek.

Biatlonistka nasdílela aktuální díl seriálu Kancelář Blaník, v němž hlavní hrdina doporučuje prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi, aby se s Koukalovou v rámci kampaně vyfotil nebo si s ní šel "zaběžkařit".

"Jsem poctěná, že mě moje šminky dostaly až do kultovního seriálu s Tondou Blaníkem," smála se trojnásobná medailistka z nedávného mistrovství světa v Hochfilzenu.

Poté ale zabrousila do ryze politického tématu: "Nicméně je pravda, že máme přímou volbu prezidenta a nestraničtí kandidáti přitom budou moci začít sbírat podpisy potřebné pro kandidaturu teprve teď. Myslím si, že je správné a důležité, aby všichni měli stejná pravidla. Hrát by se mělo fair. V životě, ve sportu i v politice. Jak to vidíte Vy?" zeptala se Koukalová svých fanoušků.

Příspěvek Gabriely Koukalové na Facebooku:

Česká biatlonová modla nastoupí v pátek do sprintu, který začíná až v 17.45. Kromě ní je v českém týmu uzdravená Veronika Vítková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková. Ta bude usilovat o setrvání v elitní desítce pořadí Světového poháru. Na desátém místě má náskok 24 bodů na Američanku Dukleeovou a 28 bodů na Rusku Akimovovou.

Muži chtějí Světový pohár zakončit v elitní padesátce. Konkrétně Ondřej Moravec a Michal Krčmář. Moravec je i přes neúčast v Pchojngčchangu patnáctý, pyšní se vynikající formou a ušetřil mnoho sil díky nulovému cestování.

Rybář hlásí: Naštěstí už tolik nemrzne

Krčmář je sedmnáctý a na svého zkušenějšího kolegu ztrácí sedmadvacet bodů. Motivaci má také Michal Šlesingr. Je třiadvacátý, na devatenáctého Rusa Babiková mu ale chybí jen třináct bodů. Kromě této trojice se v Kontiolahti z Čechů představí ještě Jaroslav Soukup a Adam Václavík. Muži jedou páteční sprint ve 14:30.

"Naštěstí nám tady už nemrzne tolik jako před týdnem během IBU Cupu. Teplota se přes den pohybuje kolem tří stupňů pod nulou, je slunečno, ale trochu pofukuje. To určitě může udělat střelnici trochu nevyzpytatelnou," popsal současné podmínky ve Finsku Rybář.

