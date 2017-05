Koukalová: Doping v biatlonu? Ruku do ohně nedám za nikoho, nebudou v tom namočeni jen Rusové

před 1 hodinou

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová byla hostem pořadu DVTV Forum. Prozradila v něm, že sama ještě neví, jak dlouho bude závodit. Jako vrchol kariéry vidí nadcházející olympijské hry v Pchjongčchangu, ale na těžké trati si na zlato úplně nevěří. Dál hodlá bojovat v boji proti dopingu.

Praha - Jak dlouho ještě bude závodit? To zatím česká biatlonistka Gabriela Koukalová neví, momentálně se těší na olympijskou sezonu a v pořadu DVTV Forum řekla, že hry v Jižní Koreji bude brát jako vrchol kariéry a hodlá předvést to nejlepší, co v ní je.

Velkým tématem úterního pořadu ale byl i doping v biatlonu a boj proti němu. "Nemyslím, že jsou v dopingu namočení jen Rusové. U nich je nejvíc případů, ale ruku do ohně bych nedala za nikoho z ostatních týmů," přiznala Koukalová.

"V Soči jsem takhle poplácávala po zádech jednu německou kamarádku a gratulovala jí, jak se jí zlepšila výkonnost a měsíc nato jsme se dozvěděli, že byla pozitivní, přitom bych právě za ní dala ruku do ohně," připomněla skandál, o který se po olympijských hrách postarala Evi Sachenbacherová-Stehleová.

Česká biatlonová šampionka je výraznou tváří "odboje proti dopingu" a to, že na slavnostním ceremoniálu v Oslu nepodala ruku šéfovi biatlonové unie, aby dala najevo nesouhlas s jeho laxním přístupem k trestání dopingu, vzbudilo mezi sportovci velký ohlas.

"Ostatní závodníci za mnou v tomhle ohledu souhlasí, poplácávali mě za to, sami cítí, že pan Besseberg je zaměřený sám na sebe a nestojí za těmi sportovci, jak by měl," uvedla Koukalová.

Fanoušky zajímaly i její cíle v olympijské sezoně a to, zda si troufá pod pěti kruhy na zlato. "Dřív to byl můj velký cíl, ale když jsem si tam v rámci Světového poháru vyzkoušela tu trať, bude to hodně náročné a už to tak úplně nevidím. Každopádně je to vrchol kariéry a pokusím se tam odevzdat vše, co ve mně je," dodala na to konto druhá žena ve světovém pořadí loňské sezony.