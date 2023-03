Konec ve dvaatřiceti. Biatlonová hvězda Röiselandová uzavře po sezoně kariéru

Okresní soud v Děčíně v úterý rozhodl v případu pochybné rekonstrukce historické části Podmokly o vyměření peněžitého trestu ve výši 100 tisíc korun stavbyvedoucímu Jiřímu Čermákovi. Pracovníkovi technického dozoru Ladislavu Vlasákovi vyměřil 40 tisíc korun. Podle soudkyně se prokázalo, že fakturací prošly práce a materiál, který nebyl dodán. Městu byla způsobena škoda zhruba 2,8 milionu korun, škodu již uhradila stavební firma. V případě druhé pracovnice technického dozoru Edity Jiřišťové soud rozhodl o zastavení trestního stíhání s podmíněným odkladem 24 měsíců. Rozhodnutí není pravomocné.

Čermák podle soudu fakturoval práce i materiál, který nebyl v souladu s projektem, přestože to věděl. Vlasák následně dokumenty podepsal. Soud má za to, že faktury byly navýšené oproti skutečnému stavu a proplacené. Vedoucímu stavby hrozilo za podvod dva roky až osm let vězení, Vlasákovi za přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku půl roku až pět let vězení, Jiřišťové hrozilo odnětí svobody až na tři roky za porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.