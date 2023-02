I české biatlonistky jely o senzační medaili, tři trestná kola jejich naděje uťala

Stejně jako čeští biatlonisté nedotáhly ani jejich reprezentační kolegyně nadějně rozjetou štafetu na mistrovství světa v Oberhofu k medaili. Po prvním úseku byly těsně druhé, ještě před tím posledním ztrácely navzdory trestnému kolu Markéty Davidové jen šest vteřin na bronz, ale další dva trestné okruhy Lucie Charvátové je poslaly nakonec na sedmou příčku.

Reprezentantky čekají na cenný kov z MS již třicet let, naposledy uspěla zlatá štafeta žen v roce 1993.

Češky se musely ve štafetě obejít bez tradiční členky Jessiky Jislové, která šampionát vynechala kvůli zranění svalu v oblasti žeber.

Závod rozjížděla Tereza Voborníková a dvaadvacetileté rodačce z Vrchlabí se první úsek vydařil. Chybovala jen jednou vleže a předávala těsně druhá za vedoucím Švédskem.

"Mám docela radost. Jelo se mi dobře jako minulý týden. Jsem ráda, že jsem to mohla předat takhle hezky v kontaktu," řekla Voborníková České televizi.

"Z ležky jsem měla strach, protože jsem měla špatný nástřel. Nevěděla jsem, co čekat. Ulevilo se mi, že to bylo jen za jedna," oddechla si.

Čtyřiadvacetiletá Vinklárková doplácela na slabší běh a musela vleže dvakrát dobíjet poslední terč. Ve "stojce" ale byla bezchybná a po kolapsech soupeřek se vrátila do hry.

Švédka Anna Magnussonová musela na dvě trestná kola, Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová dokonce na tři. Češky tak byly v polovině závodu šesté se ztrátou minuty a čtyř vteřin za vedoucími Italkami.

"Byl to super zážitek. Užila jsem si hlavně fanoušky, byl to pořádný kotel. Za nejlepšími jsem sice zaostávala, ale udělala jsem, co jsem mohla. Škoda jen toho jednoho dobití," líčila Vinklárková.

Osmá žena Světového poháru Davidová štafetu vytáhla na čtvrté místo. Po "stojce" sice objela trestné kolo, díky chybám soupeřek a druhému nejrychlejšímu běhu ale dál držela naději na stupně vítězů. Před závěrečným úsekem ztrácely Češky šest vteřin na třetí Švédky.

Finišmance Charvátové však závěr nevyšel. Po střelbě vleže musela na dvě trestná kola a klesla na osmé místo. "Po běžecké stránce to bylo asi lepší, ale nechala jsem tam jedno trestné kolo, což si já nemůžu dovolit. To mě mrzí," litovala Davidová.

"Nemyslím si, že by to bylo ve stojce větrem. Nevím, jestli jsem blbě stála, ale asi jsem to nezvládla. Chybovalo se dost. Je to už několikátý závod, takže síly dochází," doplnila.

Po těsném finiši se Švýcarkou Lenou Häckiovou-Grossovou dokončila závod jako sedmá. Na stupně vítězů ztratily Češky minutu a 50 vteřin.

Premiérové zlato na mistrovství světa berou ze štafet Italky, které i díky pouhým dvěma opravám porazily o 24,7 sekundy výběr domácího Německa. Třetí dojely Švédky. Obhájkyně prvenství Norky skončily po čtyřech trestných kolech šesté.

Mistrovství světa v biatlonu v Oberhofu - štafety:

Ženy (4×6 km): 1. Itálie (Comolaová, Wiererová, Auchentallerová, Vittozziová) 1:14:39,7 (0 trest. kol+2 dobíjení), 2. Německo (Voigtová, Kebingerová, Schneiderová, Herrmannová-Wicková) -24,7 (0+6), 3. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -55,7 (2+11), 4. Francie -1:31,6 (1+12), 5. Rakousko -2:08,0 (0+12), 6. Norsko -2:20,9 (4+13), 7. Česko (Voborníková, Vinklárková, Davidová, Charvátová) -2:45,1 (3+11).