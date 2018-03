Hamza nechce Rybáře ztratit, chce z něj udělat biatlonového guru

před 22 minutami

Šéf českých biatlonistů nabídl Ondřejovi Rybářovi post sportovního ředitele a metodika.

Praha - Šéf svazu Jiří Hamza věří, že se Ondřej Rybář bude nadále podílet na rozvoji českého biatlonu. Rybář po sezoně opustí roli šéftrenéra, ale už dostal nabídku na post sportovního ředitele a metodika.

"Myslím, že končí jako šéftrenér, ale ne v biatlonu," řekl Hamza ČTK a Právu. "Věřím, že se dohodneme. Ondra bude určitě dál pevnou součástí týmu, jen v jiné roli, pokud to přijme. Jednáme o tom takhle a vše je otevřené."

Rybářovi končí smlouva a dál ve funkci šéftrenéra nehodlá pokračovat kvůli rodině. Nechce objíždět Světové poháry, ale pomáhat doma s výchovou synů.

"Každý máme rodiny a děti, máme i občanské životy. Ondra pro český biatlon strašně moc udělal a myslím, že ještě udělá. Za tu roli je mu třeba poděkovat. Věřím, že bude i dál jedním z mých nejbližších spolupracovníků," řekl Hamza.

Podle předsedy svazu by Rybář z pozice metodika mohl být jakousi opozicí reprezentačních trenérům. "Rozšiřoval by své poznatky dovnitř hnutí a byl by takovým v uvozovkách trenérským guru," uvažoval Hamza nad Rybářovou novou rolí.

Otázkou je, zda pozice šéftrenéra v českém biatlonu po Rybářově odchodu zůstane. "Je to ve vývoji, nechci teď říkat tak ani tak. Uděláme vše, aby to bylo ku prospěchu biatlonu, abychom mohl dál dělat lidem radost. Cíl nás všech je se smysluplně domluvit, aby to osobně i profesně všem vyhovovalo," řekl Hamza.

Končící sezona je tak zároveň začátkem jednání o složení realizačních týmů reprezentací. "Nejpozději do konce dubna bude jasno," uvedl Hamza a nechtěl zatím komentovat informaci, že u žen nebude pokračovat Zdeněk Vítek. "Není to teď na stole. Jednáme o tom, kdo bude mít jakou roli. Určitě nechceme lidi ztratit. Není nás moc. Je to všechno o konsenzu lidí, co se v biatlonu pohybují."

V úvahu přichází také zapojení střeleckého trenéra. "Zabýváme se všemi variantami," přikývl Hamza s tím, že je možné i angažmá zahraničního odborníka. "Nic není vyloučeno. Vedeme jednání a uvidíme, kde budeme a kde nebudeme úspěšní. Chceme, aby biatlonový příběh mohl pokračovat," dodal Hamza.