Fourcade přerušil šest let tiché nenávisti. Promluvil s hříšníkem Loginovem

Jejich vypjatá rivalita bude biatlonovému světu chybět. Francouz Martin Fourcade po sezoně ukončil fenomenální kariéru a v časech bilancování udělal pomyslnou tlustou čáru za letitým nepřátelstvím s Rusem Alexandrem Loginovem.

V rozhovoru pro ruskou televizní stanici Match TV Fourcade prozradil, že v polovině března po posledním závodě své kariéry ve finském Kontiolahti s Loginovem krátce promluvil.

"Vyměnili jsme si pár slov, byl jsem za to rád. Bylo to poprvé od jeho diskvalifikace. Během těch šesti let jsme spolu nepromluvili, i když jsme se pořád potkávali," uvedl jednatřicetiletý rodák ze Céretu a byl i konkrétní.

"On mi popřál hodně štěstí do budoucna a vyjádřil respekt mé kariéře. Ocenil jsem to. Já mu řekl, že chci opravdu věřit, že je v jádru dobrým člověkem. Přál jsem mu, aby v budoucnu činil jen správná rozhodnutí, pokračoval v závodění a vkládal do biatlonu svou duši a vášeň."

Fourcade i přes usmíření Loginovovi připomněl svůj postoj k dopingu. Postoj, který nepřipouští žádné kompromisy.

"Po celou kariéru jsem bojoval proti dopingu, a pokud to někdo nechápe nebo tomu nerozumí, tak je to smutné. Pravidla jsou pravidla, a pokud jste si odpykali trest, můžete se vrátit, to ano. Má filozofie ale nespočívá v tom, že se nesmíte nechat chytit, ale že doping nesmíte vůbec použít," řekl v rozhovoru

Fourcade je v biatlonovém prostředí znám nejen svou dlouholetou dominancí, kterou nejlépe symbolizuje sedm vyhraných sezon Světového poháru v řadě, ale také vytrvalým bojem proti dopingu.

A tak se Francouz logicky s Loginovem příliš nespřátelil. Nejvíc ze všeho mu vadilo, že ruský sportovec o svém škraloupu vytrvale odmítal mluvit, omlouvat se nebo vysvětlovat.

"Nemám důvod Loginova respektovat a věřit mu. Ani v nejmenším nejde o jeho národnost. Problém je, že dopoval. Ano, trest si odseděl, ale teď se o tom úplně mlčí. Neomluvil se, nic nevysvětlil. Chová se, jako by se nic nestalo," prohlásil už před rokem.

Francouz ruského soka opakovaně přes média vyzýval, aby promluvil o tom, proč doping užíval. Jestli to bylo výhradně z jeho vůle, nebo zda ho někdo přinutil. Svět by se tak mohl dozvědět více o tom, jak v Rusku fungoval státem organizovaný doping.

Jenže Loginov neřekl ani slovo.

Mezi oběma hvězdami proto docházelo v průběhu let k incidentům. Nejvážnější se odehrál na světovém šampionátu v Hochfilzenu v roce 2017. Právě tam se Loginov vracel k závodění po dvouletém distanci.

Když ho Rusové nasadili do smíšené štafety, zvedla se vlna odporu, v jejímž čele stál právě Fourcade.

Během závodu se oba biatlonisté dostali do kontaktu při předávce. Fourcade zavadil hůlkou o Loginovovu lyži, načež Rus skončil na zemi. V cílové rovince pak ještě předjel Šipulina, otočil se na něj a ostentativně slavil.

Oba ruští závodníci pak na stupních vítězů odmítli podat Fourcadovi ruku a ten naštvaně odešel z vyhlášení.