Biatlonisty čekají novoty, Estonsko i Čína. Nejhorší je tažení na východ, říká Rybář

před 4 hodinami

Hodně netradiční destinace čekají na biatlonisty v nadcházejících sezonách. Mezinárodní biatlonová unie IBU odhalila kalendář na další dvě sezony. Kromě takových zemí, jako jsou Čína, Bělorusko nebo Estonsko, v nich najdete i dva termíny pro závody v Novém Městě na Moravě.

Češi dlouhodobě snili o třech dílech Světového poháru během následujícího olympijského cyklu. A to se jim splnilo. První je na programu už letos v prosinci, další pak v březnu 2020 a pak i v únoru 2021.

"Ohromně to prospěje popularitě biatlonu. Byla to jedna z věcí, o kterou jsme hodně bojovali. Není jednoduché se prosadit, protože těch kandidátů na pořádání Světového poháru je čím dál víc. Je to dokladem toho, že se svěťáky v Novém Městě na Moravě povedly," cituje slova sportovního ředitele Českého svazu biatlonu Ondřeje Rybáře web biatlon.cz.

V dalším olympijském cyklu pak bude prioritou ucházet se i o pořádání mistrovství světa. Prozatím jsou Čechům "přiklepnuté" závody MS v letním biatlonu v roce 2021.

"Tím bychom se stali rovnocenným partnerem těm nejlepším střediskům," říká Vlastimil Jakeš, ředitel soutěží v Novém Městě a také nový člen technické komise IBU.

A právě tato komise řešila složení kalendáře SP pro následující sezony. Zařadila do něj i tři úplně nové destinace: estonské Otepää, běloruské Raubiči a čínský Peking.

"U Raubiči to bylo jen otázkou času. Když máte takovou osobnost, jako je Darja Domračevová, tak se snažíte dostat závody i domů. Bělorusové udělali maximum pro to, aby areál zlepšili. Nyní splňuje veškeré parametry a už v zimě přivítá mistrovství Evropy," říká Rybář.

Estonci se také dočkali po dlouhodobé snaze. "Pamatuji si, že dva roky zpátky Otepää hostilo mistrovství světa v letním biatlonu. Určitě se budou snažit mít ten Světový pohár pravidelně, aspoň jednou za čtyři roky," dodal.

Největší strasti s dopravou čekají na biatlonisty při cestě do Pekingu, kde se bude konat Světový pohár v březnu 2021 proto, že následující rok bude v jeho dějišti zimní olympiáda.

"Evropa je v pohodě, ale horší je cestování na východ. Každý kouká hlavně na logistiku. Když se necestuje úplně do tramtárie, kde nejsou úplně ideální podmínky, jako třeba v minulých letech v Americe, tak jsou nová místa pro biatlonisty do jisté míry zpestřením," dodává Rybář.