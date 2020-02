Davidovou straší před mistrovstvím zrádná trať. Nejdůležitější bude účes, směje se

Krásné počasí, romantická scenérie zasněžených vrcholků hor a k tomu parádní výsledky. Markéta Davidová má Anterselvu hluboko pod kůží a nedá na ni dopustit. Před čtvrtečním startem biatlonového mistrovství světa v italském středisku je ale obezřetná.

Loni v třítisícovém městečku Jižního Tyrolska prožila nejúžasnější chvíle kariéry. Nyní třiadvacetiletá biatlonistka tu senzačně ovládla sprint a poté si pověsila na krk i stříbro z hromadného závodu.

"V Anterselvě to mám ráda, i když je pravda, že jsem tu zažila jen hezké počasí. Doufám, že tak bude i teď. Minulý rok jsem tu zajela hezké závody, ale nevím, jestli mi trať vyloženě sedí," uvedla na webu biatlonového svazu.

Závodní okruh Südtirol Areny je sice rovinatější, ale o to je tu méně míst, kde si mohou biatlonisté vydechnout.

"Jsou tu kopce, které, když na to máte, vyjedete technikou 1:1. Když na to nemáte, tak můžete dost ztratit," vysvětluje Davidová.

Po skvělém prvním trimestru sezony pro ni přišel v tom druhém trochu výsledkový útlum. Momentálně jí v průběžném hodnocení Světového poháru patří 16. místo. Proto na šampionátu přímo medailové ambice nemá.

"Hlavně, aby střelba nebyla jako na horské dráze. Nemám žádný speciální plán a závody budu brát, jako by to byl normální svěťák. To je podle mě správný přístup," nechala se slyšet.

Stejně jako celý český biatlonový tým absolvovala těsně před šampionátem přípravu v nedalekém Ridnaunu, která jí pomohla s aklimatizací na vysokou nadmořskou výšku.

"Měli jsme pěkné počasí a perfektní podmínky. Zvládli jsme odtrénovat všechno, co jsme měli. Těžko se dá odhadnout, jestli mám načasovanou formu na mistrovství. Děláme všechno pro to, aby to tak bylo. Ale stejně to mají i ostatní týmy," dodala Davidová.

Při otázce, co by se mělo sejít, aby měla na šampionátu ideální závod, si dovolí i zavtipkovat. "Nevím, jestli něco takového existuje. Možná jedna věc…správný účes!" smála se.

Aktuálně nejlepší česká biatlonistka už se může začít česat. Dnes ve 14:45 startuje v Anterselvě závod smíšených štafet, kde copatá reprezentantka nebude chybět.