Davidová nedotáhla slibně rozjetý závod, chybovala na střelnici. Vítková vzdala

Biatlonistka Markéta Davidová dokončila vytrvalostí závod žen ve švédském Östersundu na 11. místě. Z Češek bodovala již jen Eva Kristejn Puskarčíková, jež dojela do cíle třiadvacátá. Vítězkou se stala Francouzka Justine Braisazová.

SP v Östersundu: Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Připravujeme podrobnosti.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Braisazová (Fr.) 42:35,1 min. (2 tr. minuty), 2. Džymová (Ukr.) -11,1 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,7 (2), 4. Tandrevoldová (Nor.) -25,2 (1), 5. Kuklinová (Rus.) -38,8 (2), 6. Häckiová (Švýc.) -1:05,7 (3), 7. Wiererová (It.) -1:08,4 (3), 8. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:11,7 (2), 9. Vittozziová (It.) -1:28,4 (2), 10. Öbergová (Švéd.) -1:48,7 (3), 11. Davidová -1:57,3 (3), …23. Kristejn Puskarčíková -3:03,0 (3), 47. Charvátová -4:51,4 (5), 82. Jislová -8:12,0 (6), Vítková (všechny ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Wiererová 96, 2. Davidová 78, 3. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 76, 4. Simonová 72, 5. Preussová (Něm.) 72, 6. Häckiová 72, …18. Kristejn Puskarčíková 40, 44. Charvátová 11.