Sdílená radost a pištění české dvojice. Davidovou a Puskarčíkovou potěšila desítka

Hlasitým křikem oslavily biatlonistky Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková umístění v desítce na mistrovství světa v Anterselvě. Davidová díky skvělému běhu skončila ve vytrvalostním závodu na 15 kilometrů osmá, skvěle střílející Kristejn Puskarčíková o dvě příčky horší.

Evě Kristejn Puskarčíkové (vlevo) i Markétě Davidové se "individuál" na MS povedl. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Kamarádky, členky čtvrteční bronzové smíšené štafety a spolubydlící si po vydařeném vytrvalostním závodu v cílovém prostoru pogratulovaly. "A zakřičely si. Jo, si tak pištíme," smála se Davidová v rozhovoru s českými novináři. "Jsem ráda, že se to Evce povedlo a můžeme tu radost sdílet," řekla Davidová.

Davidová si osmým místem zajela druhý nejlepší individuální výsledek na mistrovství světa a olympiádě po loňské sedmé pozici ve sprintu na MS v Östersundu. Puskarčíková si vylepšila maximum, jímž dosud bylo 17. místo ze sprintu MS v Hochfilzenu před třemi lety.

Třiadvacetiletá Davidová měla jako ve stíhacím závodu pátý běžecký čas. "Podržely mě lyže. Jsem ráda, že když se to sejde s lyžemi a mým dobrým vyspáním, tak z toho může být dobrý závod," uvedla. Umístění v desítce ji potěšilo. "Člověk se musí radovat z maličkostí a tohle je dobré."

Puskarčíková se do desítky v seriálu SP dostala poprvé od osmého místa na začátku sezony v Hochfilzenu a ve vytrvalostním závodu podruhé v kariéře; sedmá byla v Östersundu v listopadu 2017. "Rozhodně to potěší, že se mi podařil i nějaký individuální závod, nejen štafeta," řekla devětadvacetiletá rodačka z Harrachova.

Pomalejší běh zachránila na střelnici. "Dnes jsem cítila, že jsem byla v takovém svém tunelu a neřešila to. A to bylo asi nejlepší, že jsem nebyla nervózní," řekla.

První dvě položky zvládla čistě a chybovala jen první ranou vleže při třetí zastávce na střelnici. "Já si cvakala, ale nespadla mi, tak jsem ještě přecvakla a jsem ráda, že to vyšlo," popisovala.

Oddechla si, že odstřílela bezchybně i poslední stojku. Přitom na střelnici se vítr hodně točil. "Možná, jak už jsem nemohla na trati, tak jsem myslela na to, abych hlavně už byla v cíli, řešila to a neřešila jsem příliš střelbu."

Davidová i Puskarčíková si povedeným vytrvalostním závodem zajistily start v závodu s hromadným startem. "Je super, že jedeme obě," řekla Davidová.

Před sebou tak na šampionátu mají ještě minimálně dva starty, vedle hromadného závodu i štafetu žen. A je možné, že by jedna z nich mohla nastoupit i do smíšené štafety dvojic. Proto se těšily na středeční den volna. "Bude to ku prospěchu. Půjdu se proběhnout a projít asi k jezeru a na masáž," řekla Puskarčíková.