Co máme dělat? zoufají si sestry Fialkovy. Prostě podepište, nařizuje slovenský svaz

SPOR O PRÁVO VYUŽÍVAŤ VLASTNÉ PRÁVO K postoju nášho právneho zástupcu Garant Partner Legal by som chcela ešte spresniť, prečo sa zo zväzom už tak dlhú dobu nevieme zhodnúť. Ak však očakávate škandalózne informácie či mediálne odkazy, musím Vás sklamať. Predložím iba fakty, aby si na túto nezmyselnú mocenskú hru mohol urobiť každý vlastný názor, pretože ja nebudem vynášať nechutné interné záležitosti na šport, ktorý milujem. Základom našich problémov je to, že nové vedenie reprezentácie po našej najúspešnejšej minuloročnej sezóne VYHODILO Z REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA HLAVNÚ TRÉNERKU ŽIEN Anku Murínovú a s ňou aj bežeckého trénera Martina Bajčičáka. Otázka PREČO a KOMU TO PROSPIEVA nebola doteraz zodpovedaná aj napriek tomu, že nam zväz neponúkol za týchto trénerov ani žiadnu alternatívu. V prvom návrhu zmluvy so zväzom, ktorý nam bol predložený na podpis bez akýchkoľvek marketingových príloh, na ktoré zmluva odkazuje mal zväz požiadavky na všetko, ale športovcom negarantovala takmer nič (ak tvrdí zväz opak, nech túto zmluvu zverejní). Zmluva bola navyše protizákonná, pretože vyžadovala prevod osobnostných práv športovca na zväz, ktorý s nimi mohol voľne podnikať a dokonca ich mohol previesť aj na iné obchodné spoločnosti a to všetko bez súhlasu športovca a bez akejkoľvek protihodnoty. Čo je pre nás však najdôležitejšie, v zmluve sme nevideli ani žiadnu garanciu toho, že naši dlhodobí tréneri, ktorí nám dopomohli k výraznému rastu výkonnosti, budú s nami na všetkých potrebných reprezentačných súťažiach. Zástupcovia zväzu nám navyše nechávali odkazy, že aj keby sme si ich účasť na pretekoch hradiť z vlastných zdrojov tak pre nich nemajú akreditácie...V tejto situácii nám prišlo nezmyselné zaoberať akýmikoľvek marketingovými pasážami zmluvy, pretože ak nemáte trénerov pri súperení s najlepšími na svete, načo sú vám sponzori... Pre nás neriešiteľná situácia, takže vzhľadom na to, že sme chceli ďalej poctivo trénovať museli sme si na rokovanie so zväzom najať právneho zástupcu a do prípadu sa vložil aj náš otec, ktorý to všetko veľmi ťažko prežíva. Dva mesiace sme s pomocou obrovského množstva ľudí bojovali za našich trénerov a predovšetkým vďaka principiálnemu postoju Slovenského olympijského výboru sa nám podarilo vyrokovať túto pre nas najdôležitejšiu požiadavku. Ďakujeme. Čo sa týka marketingových častí dohody, chcem zdôrazniť že VOČI ZVÄZU NEMÁME ŽIADNE POŽIADAVKY NA REKLAMNÉ PLOCHY UMIESTNENÉ NA KOMBINÉZACH A VÝSTROJI REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA. Rovnako sme už niekoľko krát zdôraznili, že AKCEPTUJEME VŠETKÝCH REKLAMNÝCH PARTNEROV ZVÄZU, ktorých budeme s hrdosťou a vďakou prezentovať na všetkých reprezentačných akciách, a ktorým POSKYTNEME SVOJE OSOBNOSTNÉ PRÁVA PRE ICH REKLAMNE ÚČELY napriek tomu, že nám za to podľa zväzového postoja neprináleží žiadna odmena. SAMOZREJME BEZ VÝHRAD SÚHLASIME SO VŠETKÝMI BODMI DOHODY, KTORÁ DEFINUJE NAŠE POVINNOSTI A PRÁVA PRI REPREZENTÁCII našej krajiny. ČO MÁME EŠTE UROBIŤ ABY SME MOHLI REPREZENTOVAŤ našu domovinu a hlavne, kedy sa už prestaneme so športovým zväzom dohadovať iba o obchode a začneme hovoriť o tom najpodstatnejšom, o športe, zlepšení športovej výkonnosti, či lepšej reprezentácii Slovenska? Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie, ospravedlňujeme sa za všetky negatíva tohto prípadu a verím nebude potrebné isť do ešte väčších podrobnosti. V prílohe prezentujem aj konkrétne body zmluvy, s ktorých znením sa nevieme stotožniť. Paja