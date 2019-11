"Chci být zase nejlepší," burcuje Fourcade. Jeho norský rival si před sezonou nevěří

Zase to bude o nich. Dvě hlavní postavy, které momentálně táhnou světový biatlon. A fanoušci už se nemůžou dočkat, až Francouz Martin Fourcade a Nor Johannes Thingnes Bö rozehrají další drama v boji o velký křišťálový glóbus. První představení je na programu už o víkendu v Östersundu.

Sám vlastně moc neví, co se s ním v loňské sezoně dělo. Možná se na něm podepsala změna trenéra, možná syndrom vyhoření po šňůře sedmi vítězství v celkovém bodování Světového poháru.

"Cítil jsem se jak nahý bojovník uprostřed válečného pole, beze zbraně neschopný se bránit," cituje slova francouzského šampiona Eurosport.

I proto jednatřicetiletý Fourcade předčasně ukončil sezonu a na poslední tři zastávky biatlonového kolotoče už neodcestoval. V celkovém pořadí Světového poháru tak skončil až dvanáctý.

Jeho největší rival Johannes Bö se ho ovšem zastal. "Když máte za sebou takovou kariéru jako on, každý o trochu horší výsledek se bere jako propadák. Ale tak to nebylo, Martin neměl zase tak špatný rok," chválí Nor svého soka.

Fourcade si vybojoval dvě individuální zlata, jedno ze štafety, další dvě stříbra a bronz. Přesto byl nespokojený, protože na světovém šampionátu se na stupně nedostal vůbec a glóbus mu s jistotou unikal.

"Martin je opravdový biatlonista, nejrychlejší lyžař a možná ne nejrychlejší, ale pořád výborný střelec, všichni ho pozorujeme co dělá a snažíme se mu přiblížit, je to vzor pro všechny," hází další supertlativa Bö.

Sám si myslí, že delší pauza Francouzovi prospěla a na testech u něho pozoroval starého dobrého "fučáka".

"Podle mě je zase zpátky a zase bude chtít všem ukázat, že mě dokáže porazit," myslí si Nor.

I Fourcade jeho slova potvrzuje. "Udělám všechno, co půjde, abych byl zase nejlepší. Cítím, že moje ztracené sebevědomí je zpátky," hlásí jedenáctinásobný mistr světa.

Druhá hvězda startovního pole už tak optimistická není. Bö loni získal 15 individuálních prvenství, přidal čtyři tituly mistra světa a pochopitelně i velký glóbus.

"Tohle bude v podstatě nemožné zopakovat, teď se začne zase od nuly a nebudu to mít snadné," šestadvacetiletý biatlonista.

Ani nemůže zaručit, že odzávodí celou sezonu světového poháru, pravděpodobně, některé zastávky zkraje roku vynechá, protože očekává příchod potomka a nechce o to přijít.

"Je pro mě hodně důležité, abych byl u toho, až se naše dítě narodí, o takové momenty v životě prostě nechcete přijít. Ale jsem připravený se pak vrátit s o to větší chutí, jako otec dostanu extra motivaci navíc," dodal Bö.

Kolotoč Světového poháru začíná v Östersundu v sobotu závody smíšených štafet, v neděli program pokračuje sprinty mužů i žen.