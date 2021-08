Čeští biatlonisté opět vládli. Mikyska má světové zlato i přes nepříjemný pád

Do španělské enklávy Melilla v Africe se dnes ráno pokusilo dostat 350 uprchlíků. Informoval o tom mluvčí španělské vlády, podle nějž se nikomu z nich nepodařilo přelézt plot dělící Melillu od Maroka.

Maročtí pohraničníci upozornili na skupinu lidí ze subsaharské Afriky své španělské kolegy o půl šesté ráno. Pokoušeli se zdolat plot u hraničního přechodu Barrio Chino. Vládní mluvčí, jehož citovala agentura AFP, řekl, že stráž povolala vrtulník a skupina byla od plotu vytlačena. "Nikomu se nepodařilo projít," řekl mluvčí.

Uprchlíci se snaží do enklávy, která je vstupní branou do Evropy, dostat často. Naposledy se o to, rovněž neúspěšně, pokusily asi tři stovky lidí 20. srpna. O tři dny dříve plot zdolalo 50 členů větší skupiny uprchlíků a dostalo se na španělské území. V červenci se do Melilly dostala skupina 230 lidí.