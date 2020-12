Čeští biatlonisté na konkurenci neměli. Vládla kometa jménem Laegreid

Čeští biatlonisté se v dnešním stíhacím závodu Světového poháru v Hochfilzenu oproti sprintu zhoršili. Bodoval pouze Michal Krčmář na 34. místě. První místo udržel Nor Sturla Holm Laegreid.

Michal Krčmář. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Krčmář udělal ve stíhačce tři chyby na střelnici a z 32. místa po sprintu klesl o dvě příčky. Moravec jel ještě o trestné kolo více a na 41. místě vyšel jako první bodově naprázdno. Adam Václavík skončil 52. a Milan Žemlička obsadil předposlední 59. místo.

V první polovině závodu sváděl Laegreid souboj s krajanem Johannesem Dalem, který ale na první stojce udělal tři chyby. Zbytek závodu už Laegreid odjel osamocený, celkem měl jen jednu chybu a radoval se třetí výhry v sezoně i kariéře.

Duel o druhé místo v závěrečném okruhu vyhrál přesně střílející Émilien Jacquelin z Francie před lídrem SP Norem Johannesem Thingnesem Böem.

Stíhačka žen na deset kilometrů startuje v 15:00 i s trojicí Češek. Markéta Davidová vyběhne jednadvacátá, hned po ní Eva Puskarčíková a Jessica Jislová byla ve sprintu čtyřiadvacátá.

V neděli jsou na pořadu závody s hromadným startem, z českých mužů poběží díky umístění v SP Krčmář a Moravec.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Laegreid (Nor.) 31:14,9 (1 trestné kolo), 2. Jacquelin (Fr.) -8,5 (0), 3. J.T. Bö -8,9 (3), 4. Christiansen (oba Nor.) -13,0 (0), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -15,7 (0), 6. Dale -38,6 (4), 7. T. Bö (oba Nor.) -41,0 (1), 8. Fillon Maillet (Fr.) -47,6 (2), 9. Eder (Rak.) -1:10,0 (0), 10. Fak (Slovin.) -1:15,9 (1), …34. Krčmář -2:56,8 (3), 41. Moravec -3:27,1 (4), 52. Václavík -4:38,1 (5), 59. Žemlička (všichni ČR) -6:28,1 (5).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 392 b., 2. Laegreid 335, 3. Dale 314, 4. Samuelsson (Švéd.) 310, 5. Fillon Maillet 307, 6. Jacquelin 284, …21. Krčmář 147, 25. Moravec 107, 70. Krupčík (ČR) 1.

15:00 stíhací závod 10 km ženy.