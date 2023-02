Česku zraje hvězda. Milovnice hororů se láduje sladkostmi, přesto nahání elitu

Českému biatlonu zraje nová hvězda: Tereza Voborníková. Dvaadvacetiletá závodnice z podkrkonošského Hostinného na šampionátu v německém Oberhofu překvapivě nahání elitu světového biatlonu.

Tereza Voborníková. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Už loni si v roli benjamínka české reprezentace zazávodila na olympijských hrách v Pekingu. Krátce poté se v americkém Soldier Hollow stala nejúspěšnější juniorkou biatlonového světa.

Před aktuální sezonou mezi dospělými si nastavila jasnou metu: dostávat se do stíhacích závodů pro 60 nejlepších závodnic.

Na mistrovství světa teď mladá biatlonistka ukazuje, že si klidně může nakládat mnohem smělejší cíle.

Po 18. místě ve sprintu zazářila ve stíhačce ještě jasněji. Vyjela si sedmé místo a zejména její běžecký výkon nadchl. Voborníková v cíli nevěřila, čeho byla v oberhofské aréně schopná.

Nechápala, jak na trati dokázala ujíždět těm největším osobnostem, zkušeným medailistkám Hanně Öbergové nebo Dorothě Wiererové.

"Super výsledek," vydechla v úžasu a už plánovala, jak se na pokoji odmění nějakou sladkostí, kterých má u sebe pořád dostatek. Vlastně na sebe okamžitě prozradila, že nezůstane u jednoho hříchu. Chystala se "ládovat, co to jen půjde".

Coby studentka oboru Výživa a regenerace na Masarykově univerzitě v Brně ví, co si po extrémním výdeji energie může dovolit.

Jako milovnici sladkého, zmrzliny a také filmových hororů nedávno Voborníkovou představil i oficiální web světového biatlonu.

"Snažím se chodit do kina, jak jen to jde. Moje oblíbené žánry jsou horory a detektivky. Abych to vyvážila a znovu si osladila život, ráda si potom dám zmrzlinu," vtipkovala rodačka z Vrchlabí, která se k biatlonu dostala později přes běžecké lyžování.

Malorážku si přidala do výbavy k lyžím až v roce 2014 během biatlonového boomu, kdy mohla vzhlížet ke generaci Gabriely Soukalové, Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa, Veroniky Vítkové či Michala Šlesingra.

Teď může jít ve stopách ikon českého biatlonu. Na mistrovství světa ještě neřekla poslední slovo.

Ve středu se zúčastní vytrvalostního závodu, jistě ji čeká ještě ženská štafeta a s největší pravděpodobností také atraktivní závod s hromadným startem, určený jen pro třicítku vyvolených. Dostala by se do něj poprvé v kariéře.

"Vytyčila jsem si takový cíl, že bych byla strašně moc spokojená, kdyby se mi alespoň jednou v této sezoně podařilo do hromaďáku dostat a teď k tomu mám nakročeno. Doufám, že to třeba klapne," svěřila se českým novinářům v Oberhofu.

Další její sen se už brzy může stát realitou.