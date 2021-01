České biatlonistky by rády zlomily prokletí štafetových závodů

Favorizované týmy hledejme s čísly jedna až tři. První závod v Kontiolahti ovládly Švédky, které v úvodu sezony měly skvělou formu. Sestry Öbergovy nebo Johanna Skottheimová ale nemají už takovou formu jako prvních čtrnáct dní sezony. Norky minulý rok vyhrály všechny závody, letos se jim nevedlo v Kontiolahti, v Hochfilzenu však tým s 2 nejlepšími ženami Světového poháru Ekchoffovou a Röiselandovou vyhrál. Číslo 2 mají Francouzky, které se 2x umístily na druhém místě. Promluvit do bojů o stupně vítězů by chtěly i Němky s číslem 4. Výhra kohokoli jiného mimo tento kvartet by byla asi překvapením.