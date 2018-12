Češi udivili famózní úspěšností střelby. A únava Vítkové ustupuje, tvrdí trenér

před 1 hodinou

V zasněženém rakouském Hochfilzenu pokračuje druhou zastávkou Světový pohár v biatlonu. Čeští reprezentanti o minulém víkendu v Pokljuce ukázali vynikající střelecké výkony a špatný běh.

Michal Krčmář a Veronika Vítková ve Slovinsku sestřelili vleže úplně všechny terče. Celkově svou střeleckou úspěšnost vyšroubovali výrazně nad bájných 90 procent. Stejně jako Ondřej Moravec, který byl s 94 procenty z Čechů úplně nejlepší.

Magickou hranici pokořila i Eva Puskarčíková, nad své průměry z minulé sezony se dostali i Michal Šlesingr, Jessica Jislová a Tomáš Krupčík. Markéta Davidová poprvé v kariéře odstřílela čtyřpoložkový závod s jedinou chybou, což jí vyneslo úžasný bronz z vytrvalostního závodu.

Střelecky zklamali jen Adam Václavík a Lucie Charvátová.

Češi tak zažívají diametrálně odlišný úvod do sezony než loni. V prvním trimestru se tým Ondřeje Rybáře hodně trápil zejména na střelnici. Nyní je to naopak. Kdyby čeští reprezentanti takto stříleli loni při začátku seriálu, medailemi by se to v jejich sbírkách jen hemžilo.

Ani letos se ale bohužel obě nedílné složky biatlonu u českého celku nesešly. Běžecky zatím září jen jednadvacetiletá Davidová, která v závodech v Pokljuce pravidelně patřila mezi absolutně nejrychlejší biatlonistky.

V Hochfilzenu, kde dnes odpoledne začíná program ženským sprintem, tedy budou chtít Češi probudit své zatím hodně ztuhlé a pomalé nohy.

"Věděli jsme, že to na prvním svěťáku nebude žádná hitparáda," přiznal trenér mužské části reprezentace Zdeněk Vítek. "Přípravu jsme pojali spíš silově, zaměřovali jsme se hodně na zlepšení techniky. Proto věřím, že běžecká výkonnost postupně poroste," řekl pro oficiální web českého biatlonu.

Fanoušci se prý mohou těšit na zlepšení výkony, které by měly vyvrcholit těsně před Vánoci v Novém Městě na Moravě: "Tam momentálně všechno směřujeme. Pokud nám vydrží úspěšnost střelby, mohlo by to být pro diváky hodně zajímavé."

Mezi ženami hodně překvapilo běžecké trápení Veroniky Vítkové. Olympijská medailistka a osmá žena celkového pořadí posledního Světového poháru zatím vydolovala pouhé čtyři body. Asistent trenéra Jiří Holubec ale věří v brzký progres.

"Holky mají v běhu značné rezervy. U Veroniky už poslední závod naznačil, že to jde nahoru. Tři kola ve stíhačce jela poměrně slušně, ale těmi zbylými se zase protrápila. Teď to vypadá, že únava ustupuje a v Hochfilzenu to už snad bude dobré," zadoufal před zahájením rakouské anabáze.

Čechy kromě běžecké části neuspokojuje ani rychlost střelby. "Některé položky byly trochu pomalejší, ale to podle mě půjde nahoru se zvyšující se sebedůvěrou," pokračoval v pozitivním duchu Zdeněk Vítek.

Pravdou je, že po první zastávce nemá český tým žádný důvod k frustraci. Přes zarážející běžecké nezdary na tom není nijak tragicky. V Pokljuce čeští muži i ženy vybojovali shodně deváté místo v hodnocení národů. Michal Krčmář je v celkovém pořadí jednotlivců rovněž devátý. I díky jeho spolehlivým výkonům jsou na tom čeští muži v žebříčku lépe než jejich krajanky, poprvé po dvou letech.

V Hochfilzenu, který závodnici hned na začátku týdne kvůli pohádkové sněhové nadílce překřtili na "Snowfilzen", se ve čtvrtek a v pátek pojedou sprinty, v sobotu se fanoušci mohou těšit na stíhací závody v obou kategoriích. V neděli pak program druhé části devítidílného seriálu uzavřou štafety.