Nor Bö opět ovládl závod s hromadným startem, Češi skončili ve druhé desítce

před 1 hodinou

Závod s hromadným startem na Světovém poháru biatlonistů v Ruhpoldingu vyhrál norský král sezony Johannes Thingnes Bö. V cílové rovince si pohlídal již deváté vítězství této zimy. Čeští reprezentanti se seřadili ve druhé desítce: bezchybně střílející Ondřej Moravec doběhl patnáctý a Michal Krčmář po jednom trestném okruhu osmnáctý.

"Za střelbu dnes musím oba kluky pochválit. Ondra si věří a střílí rychle, Michal na rychlosti musí ještě zapracovat," řekl trenér Zdeněk Vítek České televizi. Opět ale nepatřili oba Češi k nejrychlejším běžcům. "Na trati to klukům úplně nechutnalo. Nejelo jim to tak, jak by si představovali," dodal Vítek.

Ve druhém "masáku" sezony si oba Češi pohoršili, neboť před Vánoci v Novém Městě na Moravě se vešli do elitní desítky. Moravec byl tehdy osmý, Krčmář desátý.

Dnes byl zkušenější z české dvojice jedním ze dvou bezchybných střelců, ale na vítězného Böa ztratil v cíli 47 sekund. Krčmář si lepší umístění pokazil na poslední položce.

Ve finiši norský lídr seriálu předčil Rakušana Juliana Eberharda, třetí byl Quentin Fillon Maillet před majitelem křišťálového glóbu z posledních sedmi let a francouzským kolegou Martinem Fourcadem.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 36:43,8 (1), 2. Eberhard (Rak.) -0,6 (2), 3. Fillon Maillet -2,8 (1), 4. M. Fourcade (oba Fr.) -8,6 (1), 5. Christiansen (Nor.) -9,9 (1), 6. Desthieux (Fr.) -25,0 (2), 7. Peiffer (Něm.) -25,5 (2), 8. Weger (Švýc.) -26,9 (1), 9. Eder (Rak.) -33,0 (2), 10. T. Bö (Nor.) -33,4 (2), …15. Moravec -47,4 (0), 18. Krčmář (oba ČR) -1:00,8 (1).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 662, 2. Loginov (Rus.) 476, 3. M. Fourcade 428, 4. Desthieux 400, 5. Eder 394, 6. T. Bö 383, …17. Moravec 226, 18. Krčmář 225.