Češi ve sprintu vyhořeli, slušnou pozici si pro stíhačku vyjel jen Krčmář

Páteční sprint biatlonistů v rámci Světového poháru v Ruhpoldingu ovládl znovu suverénní Martin Fourcade před Eberhardem a Svendsenem, českým závodníkům se nedařilo. Stříbrný z posledního sprintu Michal Šlesingr se neprobojoval ani do stíhačky, stejně jako Jaroslav Soukup. V nedělním závodě se tedy představí pouze Michal Krčmář, který jako nejlepší Čech skončil 29., Ondřej Moravec (52.) a Adam Václavík (39.).

Ruhpolding - Českým biatlonistům se nepovedl dnešní sprint Světového poháru v Ruhpoldingu. Nejlepší z pětice reprezentantů byl na 29. místě Michal Krčmář. Svoji suverenitu potvrdil Francouz Martin Fourcade, který vyhrál v této sezoně čtvrtý sprint z pěti a celkově už devátý závod.

Adam Václavík obsadil po dvou chybách na střelnici 39. místo, do stíhačky se z Čechů dostal už jen 52. Ondřej Moravec. Naopak čtyřikrát nepřesně mířící Michal Šlesingr (65. místo) a po třech chybách ani Jaroslav Soukup (70.) v neděli nepoběží.

"Vybrali jsme si smolný závod. Nezvládli jsme to podle představ na střelnici. Jediného můžu pochválit Krčmáře a Adam Václavík to zvládl docela dobře, ale pak to bylo špatné," řekl trenér mužů Michael Málek v České televizi.

Krčmář dokázal mířit přesně vleže, ale neběžel příliš rychle a pohyboval se ve třetí desítce. Vstoje jednou chyboval a umístění v třicítce uhájil. Václavík ve složitých podmínkách udělal dvě chyby vleže, ale dokázal střílet přesně vestoje.

Šlesingr, druhý ze sprintu v Oberhofu, sice rychle běžel, ale o naději na dobré umístění přišel hned při první střelbě. Vleže netrefil úvodní tři rány a musel běžet navíc 450 metrů. Po stojce musel absolvovat ještě jedno trestné kolo.

Lídr celkového pořadí SP Fourcade vyhrál úvodní tři sprinty sezony a naposledy v Oberhofu skončil osmý. Nyní přidal k nejrychlejšímu běžeckému času přesnou mušku a zvítězil o 18 vteřin před Rakušanem Julianem Eberhardem. Třetí Nor Emil Hegle Svendsen už za Francouzem zaostal o skoro čtyřicet vteřin.

Ženy mají sprint na programu v sobotu a Gabriela Koukalová bude hájit žluté startovní číslo vedoucí ženy průběžného pořadí SP. V neděli se uskuteční stíhací závody.

