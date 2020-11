Biatlonové hvězdy se opět sejdou v Novém Městě. Česko uspořádá MS v roce 2024

V Česku se podruhé uskuteční biatlonové mistrovství světa. Ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě se budou světové medaile rozdávat v roce 2024.

Biatlonové MS se vrátí do Česka | Foto: Luboš Vácha

Rozhodl o tom kongres Mezinárodní biatlonové unie (IBU), který se kvůli pandemii koronaviru konal poprvé on-line.

Česko bylo jediným kandidátem na pořadatelství šampionátu v roce 2024 a o jeho zvolení informovala IBU na sociálních sítích. "Gratulujeme, Nové Město na Moravě, pořadatel mistrovství světa 2024," stojí v oznámení.

O rok později bude MS ve švýcarském Lenzerheide, jež dostalo přednost před běloruským Raubiči u Minsku.

"Pravděpodobnost, že by to neprošlo, byla malá, ale radost máme velikou, i když možná o trošku menší, protože to nebylo tak napínavý," řekl ČTK Vlastimil Jakeš, viceprezident České biatlonové unie a ředitel závodů v Novém Městě.

"Ano, byli jsme jediným kandidátem na rok 2024, ale i tak jsme museli delegátům představit kvalitní projekt. Nové Město má v biatlonovém světě punc moderní a pohostinné arény. A na špici se chceme i nadále udržet. Jsem přesvědčený, že Vysočina Arena zůstane nadále mezi elitou biatlonových pořadatelů," uvedl na svazové webu šéf českého biatlonu Jiří Hanza.

Na oslavách ubral i fakt, že se kongres konal přes počítač. Česká "delegace" - rovněž šéf svazu Hamza či další viceprezident svazu Libor Vlček a další - seděla se sluchátky na uších v kanceláři ve Vysočina Areně. "Je to kvůli covidu speciální situace, na druhu stranu kongres proběhl rychle a levně jako nikdy," uvedl Jakeš.

Mistrovství světa se do Nového Města vrátí po 11 letech. V roce 2013 získala domácí reprezentace jednu medaili - kvarteto Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec bylo třetí ve smíšené štafetě.

Pořadatelé mají do šampionátu v plánu další vylepšení areálu. "Máme před sebou komplexní rekonstrukci Vysočina Areny. Areálu bude brzy dvacet let, a protože je to venkovní sportoviště, trpí všemi povětrnostními vlivy," řekl Hamza.

Například je v plánu vybudování zastřešené střelnice, která by během závodů fungovala jako tiskové středisko a prostor pro hosty. Dále je potřeba rozšířit zázemí pro biatlonisty a upravit tratě. "Je to relativně hodně práce. Sice se zdá, že je šampionát daleko, ale než se všechno rozběhne, tak budeme muset hodně spěchat, aby se to zvládlo," řekl Jakeš.

Před dnešním úspěchem Nové Město na Moravě třikrát s kandidaturou neuspělo. Pro šampionát v roce 2019 dostal přednost švédský Östersund, o dva roky později ruská Ťumeň, ale po dopingu ruských sportovců bylo dějiště změněno na slovinskou Pokljuku, a pro rok 2023 německý Oberhof. "Udržovali jsme se v napětí, abychom z toho nevypadli. Máme odkandidováno," smál se Jakeš.

Kongres IBU se měl původně konat v září v Praze, ale kvůli opatřením proti šíření koronaviru byl přeložen na polovinu listopadu a nakonec měl virtuální podobu. Zmíněné MS v roce 2013 bylo Česku přiděleno na zasedání v Praze v září 2008.