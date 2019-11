Biatlonisty zničila tortilla i klíště. Po přípravě hrůzy se mají na co vymlouvat

S hořkým úsměvem popisuje velké problémy českých biatlonistů jejich trenér Zdeněk Vítek. Po minulé přípravě měl za to, že situace nemůže být horší. Období před startem nové sezony ho ale důrazně vyvedlo z omylu.

"Mohl bych říct, že se teď máme na co vymlouvat," hlesl kouč mužské části národního týmu na úterní tiskové konferenci. Aby na vysvětlenou dodal: "Všechny ty problémy nám vůbec nepomohou, výpadky se mohou ve výsledcích odrážet dlouho. Ale samozřejmě se vymlouvat nechci. Tréninků jsme udělali spoustu."

Pravdou je, že biatlonisté nevstoupí do sezony, která má vrcholy v podobě světového šampionátu v Anterselvě a Světového poháru v Novém Městě na Moravě až v samotném závěru, v pozici favoritů. Spíš naopak.

Po mírném propadu v posledních dvou letech, kdy byli nejlepšími Čechy v celkovém hodnocení seriálu 27. Moravec, respektive 21, prognózy znovu nevyznívají optimisticky.

Češi si opět kladou vysoké cíle, zároveň jdou ale do sezóny s veškerou opatrností a z prohlášení trenéra Vítka jsou cítit obavy. Tréninkové deficity reprezentantů nejsou zanedbatelné, zdravotních problémů si totiž užili víc než dost.

Michal Krčmář se jim vyhýbal dlouho, nakonec ale podlehl v nejméně vhodnou dobu, dva týdny před odjezdem na první sníh. Zřejmě za to mohla tortilla s kuřecím masem. "Přišly střevní problémy, potom se k tomu ještě přidala viróza. A dopadlo to tak, že byl Bimbo dva týdny bez tréninku," přiblížil Vítek zatím poslední z mnoha nesnází.

Už od června si těžké chvíle prožívá Tomáš Krupčík. Výkonnostní skokan loňské sezóny onemocněl boreliózou.

"Říkal, že ho bolí pod kolenem, tak jsme si říkali, snad to nebude klíště. A samozřejmě bylo. Borelióza se ráda vrací, takže ještě teď dobírá antibiotika," uvedl trenér, který tak s jednatřicetiletým Krupčíkem nemůže počítat na první zastávku Světového poháru v Östersundu. Zapojit by se měl až v Hochfilzenu.

Osmadvacetiletý Krčmář by měl Östersund stihnout, o ideálním fyzickém rozpoložení si ale může nechat zdát.

Podobně jako Ondřej Moravec, který v přípravě bojoval s návratem problémů s játry a do srpna nemohl dělat vůbec nic. I v dalším průběhu pak pětatřicetiletého biatlonistu zpomalovaly virózy. "Má odtrénováno zhruba polovinu," potvrdil zkroušeně Vítek.

Co se absolvovaných tréninků týče, jsou na tom z týmu nejlépe ti nejmladší, Adam Václavík a Jakub Švrtecký. Komplikace se totiž tak úplně nevyhnuly ani dalšímu matadorovi Michalu Šlesingrovi.

"Taky jsem to neměl bez problémů, byly tam nějaké virózky. Teď mám pro změnu zánět v zápěstí. Jsotu to ale drobné věci, není to nic, co by mě výrazně limitovalo jako loni, nebo jako borelióza Křupase," uklidnil šestatřicetiletý závodník.

Češi teď mohou jen doufat, že všechno zlé je pro něco dobré. Řada z nich po minulém roce chtěla vstoupit do ostrých klání odpočinutější. Navíc času vyladit formu na nejdůležitější okamžiky sezony je pořád dost.