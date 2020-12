Krčmář v závěru zabral, mužská štafeta skončila sedmá. Suverénně vyhráli Norové

Česká štafeta dnes začala skvěle. Mladík Tomáš Mikyska zahájil skvěle, nemusel dobíjet, Ondřej Moravec na to navázal. Jen jej zbrzdila ztráta hůlky. Přesto po půlce závodu byli Češi na tom výborně. Tomáš Krupčík ale běžecky nestačil, navíc se zdržel na střelnici. Michal Krčmář poté stahoval, co to šlo a dotáhl český tým na dobré sedmé místo.

Suverénně dnes vyhráli Norové, kteří od začátku měli navrch, bratři Bö pak náskok ještě zvýšili. Druhé skončilo Švédsko, které špatně začalo, zásluhou Ponsiluomy a Samuelssona ale vyletělo vzhůru. Třetí místo berou Němci.

Ode mě je to prozatím vše, děkuji vám za pozornost a budu se vás těšit v 15:15 u stíhacího závodu žen.