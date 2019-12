Biatlonisty čeká bláznivé Annecy. Trenér Češek vyhlíží další zářezy v první desítce

Poslední zastávka tohoto roku a pak hurá domů na Vánoce. Čeští biatlonisté se poperou body do Světového poháru ve francouzském Annecy, kde se to hemží nadšenci závodů lyžařů s puškou.

Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Do francouzského městečka Annecy, kousek od švýcarské Ženevy, zavítá biatlonový Světový pohár jen zřídka. Závodilo se tu v roce 2013, pak 2017 a letos. I proto jsou tu fanoušci správně pobláznění. Možnost vidět naživo partu kolem domácího miláčka Martina Fourcada nemají často.

Úterní i středeční tréninky tak sledovaly z tribun i na trati desítky diváků. Před čtvrtečním sprintem si tu byli vyzkoušet areál i Češi.

Svěřenci Zdeňka Vítka by ve Francii rádi vylepšili hlavně střelbu, která je v posledních závodech dost srážela. I tak se v Hochfilzenu něco povedlo, čeští reprezentanti zajeli ve štafetě výborné páté místo, což byl v této disciplíně jejich nejlepší výsledek za posledních sedm let.

"Je vidět, že když se nám zadaří střelecky, můžeme zajíždět do šestého místa. Co mě potěšilo ve sprintu, byl Kubův (Jakuba Štvrteckého, poz. red) posun vpřed se třemi chybami," uvedl na webu českého biatlonu Vítek.

Reagoval tak na osobní maximum českého mladíka, který zajel v Hochfilzenu 29. místo.

Mnohem lépe si v Rakousku vedly české biatlonistky. Lucie Charvátová ve sprintu vybojovala šesté, Eva Kristejn Puskarčíková ve stíhačce zase osmé místo.

"Jdeme kupředu. V Östersundu se dostala do desítky Markéta, v Hochfilzenu další dvě holky. Ujišťuje nás to v tom, že kráčíme správným směrem. Ale musíme pokračovat v tvrdé práci. I během tréninku vidím, že holky mají na to, aby byly třeba v elitní desítce," nechal se slyšet kouč českých biatlonistek Egil Gjelland.

Ocenil i ze sprintu sedmnáctou Jessicu Jislovou. "Zajela dobrý sprint a štafetu, ale ještě potřebuje víc času. Běhá nám to dobře, ale pořád je hodně prostoru pro zlepšení," dodal norský trenér.

Francouzské Annecy se výrazně zapíše do kariéry dvacetileté české naděje Vítězslava Horniga, který v týmu nahradil zkušenou dvojici Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra.

"Míchá se ve mně nervozita, ale spíš se těším, že konečně budu sbírat zkušenosti ve Světovém poháru," přiznal Hornig.

Ve čtvrtek odstartuje program mužský sprint, v pátek ho zajedou ženy, v sobotu pokračují stíhačky a poslední adventní neděli ozdobí závody s hromadným startem.