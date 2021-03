Davidová na stojce třikrát minula a propadla se mimo desítku

Startovní listina:

1. Tiril Eckhoffová (NOR)

2. Marte Olsbu Röiselandová (NOR)

3. Hanna Öbergová (SWE)

4. Dorothea Wiererová (ITA)

5. Franziska Preussová (GER)

6. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

7. Dzinara Alimbekavová (BLR)

8. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA)

9. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

10. Denise Herrmannová (GER)

11. Markéta Davidová (CZE)

12. Elvira Öbergová (SWE)

13. Julia Simonová (FRA)

14. Linn Perssonová (SWE)

15. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)

16. Anais Bescondová (FRA)

17. Lisa Vittozziová (ITA)

18. Julija Džimová (UKR)

19. Světlana Mironovová (RUS)

20. Karoline Offigstadová Knottenová (NOR)

21. Uljana Kajševová (RUS)

22. Janina Hettichová (GER)

23. Dunja Zdoucová (AUT)

24. Vanessa Hinzová (GER)

25. Hanna Solaová (BLR)

26. Lena Häckiová (SUI)

27. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR)

28. Milena Todorovová (BUL)

29. Mona Brorssonová (SWE)

30. Jelena Kručinkinová (BLR)