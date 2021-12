Biatlonistky i přes další výpadek Charvátové ve štafetě sedmé. Vyhrály Francouzky

Kde hledat favoritky? V mužské části vyhráli Norové, jejich ženské kolegyně budou také patřit k favoritkám. A to přesto, že se v úvodních závodech trápí loňská suverénka Tiril Eckhoffová. Do užšího okruhu favoritek patří i domácí Švédky, které mají všechny čtyři ženy v první patnáctce Světového poháru. Velmi vyrovnaný je i tým Francie, Bescondová včera doběhla ve stíhačce druhá a Chevalierová-Bouchetová třetí. No a nesmíme zapomenou také na Němky s Preussovou a Herrmannovou. Černým koněm by mohly být Bělorusky s Alimbekavovou a Solaovou.