Skvělý "masák" biatlonistek. Jislová v nejlepším závodě kariéry pátá, Davidová osmá

Markéta Davidová odstartovala sezonu vítězným vytrvalostním závodem, od té doby se ji však povedla jen jedna stíhačka. A čtvrteční sprint byl úplným propadákem. Davidová skončila těsně za první šedesátkou a nedostala se tak do včerejší stíhačky. Sama se diví, co se to s ní děje.