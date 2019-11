Biatlonisté v létě zatřásli servisním týmem. Loni se opakovaly chyby, přiznává Rybář

Zvládnout generační obměnu a stabilizovat tým do dalších olympijských her. To jsou úkoly pro nadcházející sezonu českých biatlonistů.

V nadcházející zimě se nejspíše budou nejvíce výsledkově spoléhat na Markétu Davidovou a v sezoně mají dva vrcholy - mistrovství světa v Anterselvě a po něm březnový Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

"Všechno směřujeme k olympiádě 2022," řekl předseda svazu Jiří Hamza na tiskové konferenci po návratu reprezentace ze soustředění v Norsku.

V minulé zimě zažíval biatlon ústup ze slávy, ale díky Davidové a dámské štafetě si vychutnal i pocity ze stupňů vítězů. "Očekávání jsou vždy velká, ale sportovci nejsou stroje. Věřím, že budeme úspěšnější než loni. Zdravotní trable v přípravě trošku řádily, ale i tak jdeme do zimy s otevřeným hledím," řekl Hamza.

Dvaadvacetiletá Davidová by měla držet český prapor nejvýše i letos. Formu naznačila o víkendu v přípravných závodech v Sjusjönu. "Ještě tam nebyla plná konkurence, ale už se na závody těším. Příprava vyšla," řekla nejlepší biatlonistka uplynulé sezony, v které vyhrála sprint Světového poháru v Anterselvě.

Na rozdíl od Davidové měla komplikovanou přípravu Veronika Vítková. Dvojnásobné olympijské medailistce minulá sezona nevyšla a v přípravě se musela omezovat. "Za poslední týdny udělala pokrok. Je to těžké, ale je bojovnice, dříč a chce se vrátit na bývalou úroveň," řekl norský kouč žen Egil Gjelland.

Gjelland je u českých biatlonistek druhým rokem a má pocit, že už se začíná projevovat jeho práce. "Začínám mít dojem, že je začínám měnit," řekl a k norské sportovní nátuře přirovnal Davidovou. "Přemýšlí stejně," podotkl.

Více problémů řešil v létě jeho mužský protějšek Zdeněk Vítek. Omezení v přípravě měli Ondřej Moravec (játra), Zdeněk Krupčík (borelióza) a před soustředěním v Norsku i Michal Krčmář (viróza). "V legraci můžu říct, že se máme na co vymlouvat. Tréninku se udělalo spousta, ale tohle tomu nepomůže," řekl Vítek.

Bez výraznějších problémů se na poslední sezonu připravil Michal Šlesingr. "Nostalgii zatím necítím," řekl trojnásobný medailista z mistrovství světa.

Novinkou je vyměněný realizační tým. Po sezoně skončil šéf servisu Tomáš Žídek.

"Je potřeba reagovat na to, co se povede a nepovede. A v loňské sezoně jsme nebyli se vším úplně spokojení, co se dělo. Nemyslím si, že by to byla otázka jednoho člověka, ale byly chvíle, kdy nám to úplně nejelo. Bohužel se ty chyby opakovaly. Našli jsme nějaké řešení, uvidíme, jestli bylo správné, to ukáže až čas," komentoval změny sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Za přípravu lyží je zodpovědný Vojtěch Prášil. "Chtěli jsme vnést větší energii a vydáváme se českou cestou," komentoval změnu Hamza.

"Máme ve vedení servisního týmu člověka, který je námi od začátku. Je to služebně nejstarší servisák, který prošel naším systémem, může do toho nového modelu zabudovat ty zkušenosti, které jsme v minulosti získali. Dá se z toho udělat velice dobrý mix," doplnil ho Rybář.

Prášil bude mít k ruce partu mladých kolegů, kteří se postarají například o testování lyží. "Jsou na tom fyzicky dobře, jsou schopni dobře komunikovat s týmem. Myslím, že právě závodníci stráví na lyžích nejvíc času a měli by moc dobře vědět, jaký pocit z té lyže mají a můžou to jasně identifikovat. Takže komunikace mezi servisním týmem a závodníky by měla být hlubší, než byla," věří sportovní ředitel.

Díky změnám by tak Češi měli udržet krok s absolutní biatlonovou špičkou. "Vybavení pro servisní tým máme jedno z nejlepších, co země ve Světovém poháru mají, tak teď to jen zúročit," dodal.

Seriál SP se na Vysočině objeví premiérově v březnovém termínu, a to týden po světovém šampionátu.

"Zájem je dost velký, jsme zase mile překvapeni," řekl Hamza, který doufá, že příští rok v září na kongresu IBU v Praze uspěje Nové Město na Moravě s kandidaturou na pořádání MS v roce 2024 nebo 2025.

"Nevyužít domácí led, jak by řekli hokejisté, by byla velká chyba," konstatoval Hamza.