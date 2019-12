Biatlonisté se ve štafetě blýskli pátým místem. Zlato berou Norové

Čeští biatlonisté Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Adam Václavík a Jakub Štvrtecký skončili pátí ve štafetě Světového poháru v Hochfilzenu. Zvítězili Norové, triumf jim zajistil ve finiši lídr individuálního pohárového pořadí Johannes Bö.

Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Norsko se od začátku přetahovalo o vedení s Němci, kteří jeli v čele od druhého úseku. Johannes Bö se ale po závěrečné stojce dotáhl na Benedikta Dolla a o vítězství rozhodl před nájezdem do cílové rovinky. Třetí byla Francie.

Šlesingr byl v půlce svého úseku druhý, vstoje ale dvakrát dobíjel a předal jako osmý. Krčmář nemusel ani jednou dobíjet a v polovině závodu drželi Češi páté místo. Václavík po střelbě vleže pozici ještě o místo vylepšil a jel jen pět sekund od stupňů vítězů.

Nakonec svůj úsek dokončil pátý za Francií. Dvacetiletý Štvrtecký na stojce třikrát opravoval a dotáhl se na něj zkušený Alexandr Loginov. Český mladík ale výborně běžel, ruskému soupeři ujel a udržel pátou pozici.

Světový pohár bude pokračovat příští týden v Le Grand-Bornand. Ve Francii se pojedou sprinty, stíhačky a závody s hromadným startem.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - štafeta (4×7,5 km):

1. Norsko (Dale, Bjöntegaard, T. Bö, J.T. Bö) 1:14:44,2 (1 trest. okruh + 7 dobíjení), 2. Německo (Horn, Kühn, Peiffer, Doll) -2,0 (0+6), 3. Francie (Guigonnat, Jacquelin, Claude, Fillon Maillet) -51,9 (1+8), 4. Kanada -1:28,7 (0+6), 5. ČR (Šlesingr, Krčmář, Václavík, Štvrtecký) -1:52,2 (0+9), 6. Rusko -2:01,7 (1+8).

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 29:14,6 min. (0 trest. okruhů), 2. Öbergová (Švéd.) -25,8 (2), 3. Tandrevoldová (Nor.) -39,7 (1), 4. Braisazová (Fr.) -47,9 (2), 5. Fialková (SR) -1:02,9 (2), 6. Bescondová (Fr.) -1:07,8 (1), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:14,0 (2), 8. Kristejn Puskarčíková (ČR) -1:16,0 (1), 9. Wiererová (It.) -1:20,9 (5), 10. Aymonierová (Fr.) -1:21,7 (1), …24. Davidová -2:11,6 (3), 30. Charvátová -2:30,1 (6), 31. Jislová (všechny ČR) -2:33,5 (2).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 24 závodů): 1. Wiererová 188, 2. Tandrevoldová 161, 3. Öbergová 155, 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 136, 5. Simonová (Fr.) 123, 6. Braisazová 119, …11. Davidová 101, 15. Kristejn Puskarčíková 83, 27. Charvátová 60, 38. Jislová 34.