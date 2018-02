Biatlonisté jsou v dějišti olympiády. Mrazy v Kazachstánu byly pekelné, řekl Moravec o soustředění

před 9 hodinami

Čeští biatlonisté za sebou mají soustředění v kazachstánském Almaty, odkud se přesunuli do olympijské vesnice v Pchjongčchangu.

Pchjongčchang - Biatlonisté přečkali v závěrečné přípravě na olympiádu v Almaty mrazy a ke konci kempu měli výborné podmínky. Z Kazachstánu se dnes přesunuli do dějiště her a ubytovali se ve vesnici v Pchjongčchangu.

Reprezentanti strávili uplynulých osm dnů v Almaty v areálu ležícím v nadmořské výšce 1460 metrů, kde využívali střelnic a okolo 15 kilometrů upravených tratí různých profilů. Útočiště našli v centru Světové boxerské akademie AIBA.

"První dva dny jsme kvůli mrazu improvizovali, ale zvládli jsme, co jsme potřebovali, a poslední čtyři dny parádní lyžovačka," hlásil šéftrenér Ondřej Rybář na webu ČOV už z Pchjongčchangu. "Jsem spokojený, v globálu bych to hodnotil jako rozhodně dobrý tah," řekl Ondřej Moravec, trojnásobný medailista z minulých her v Soči.

Češi se na úvod soustředění v Almaty vyrovnávali s krutým mrazem. Teploměr na úpatí pohoří Ťan-šan klesl až na minus 28 stupňů Celsia. "Takže jsme chodili trénovat později. Se zdravím jsme to zvládli, měli jsme s sebou na dýchání 'tatranky', jak říkáme, a jezdili s nalepenými tejpy na obličeji. A to pomohlo," řekla Veronika Vítková.

"První dva dny byla improvizace, po ránu byla fakt zima kolem minus třiceti. První den jsme nebyli ani venku, jen v posilovně. Druhý den už jsme venku byli, ale to bylo pekelný. To nebylo úplně jednoduchý, ale jsem zdravý," řekl Moravec.

Mráz po třech den přešel a po zbytek soustředění už měli biatlonisté ideální podmínky. "Udělali jsme práci podle plánu a příprava proběhla, jak měla," uvedla letos v SP třikrát třetí Vítková. "Šest dní byl trénink perfektní," doplnil Moravec.

Jedním z hlavních důvodů tréninku v Almaty bylo zvykání si na časový posun. "Tři dny spánek přes noc nebyl, jak by měl být, ale po třech dnech jsem se srovnal, skoro bych řekl perfektně, a fungoval bez problémů," řekl Moravec. Navíc se chodilo trénovat i později odpoledne, jelikož na olympiádě se budou závody konat až ve večerních hodinách. "Takže jsme se aklimatizovali se vším všudy," doplnila Vítková.

V Pchjongčchangu dostanou reprezentanti den volna a v neděli už vyrazí na závodní tratě. Na střelnici si budou zvykat i na vítr. "Dost fouká, to jsme v Almaty nezažili. Dál budou tréninky budou probíhat v odpoledních časech," řekl Rybář.