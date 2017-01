První závod nového roku a hned medaile. Šlesingr v Oberhofu nestačil jen na Eberharda

před 1 hodinou

Michal Šlesingr v prvním letošním závodě biatlonového poháru doběhl druhý ve sprintu na deset kilometrů. Lepší byl jen Rakušan Julian Eberhard. Třetí doběhl do cíle sprintu Dominik Windisch, Martin Fourcade po třech chybách na stojce skončil osmý. Adam Václavík doběhl do cíle 17. a získal své první body v kariéře, Ondřej Moravec 19. a Michal Krčmář 21. Do sobotní stíhačky nepostoupil jen Jaroslav Soukup.

Oberhof – Po roce se biatlonista Michal Šlesingr raduje z medailového umístění v závodu Světového poháru. Český reprezentant dnes v prvním závodu po vánoční přestávce skončil druhý ve sprintu v německém Oberhofu. Prohrál o necelých 11 vteřin s Rakušanem Julianem Eberhardem. Adam Václavík dojel na 17. místě a poprvé bodoval, Ondřej Moravec byl devatenáctý a Michal Krčmář jednadvacátý.

Šlesingr se dostal na stupně vítězů ve Světovém poháru podvanácté, poprvé od třetího místa ve stíhacím závodu v německém Ruhpoldingu loni 9. ledna. Druhý dojel po více než pěti letech, kdy byl druhý ve vytrvalostním závodu v Östersundu.

eprve podruhé v této sezoně nevyhrál Francouz Martin Fourcade a poprvé v zimě nestál na stupních vítězů. Vedoucí muž seriálu SP sice figuroval po ležce na druhém místě, ale nezvládl položku vstoje, musel na tři trestná kola a skončil osmý.

Třiatřicetiletý Šlesingr mířil vleže přesně, po stojce musel objet jedno trestné kolo. Výborně běžel, měl třetí čas, což ho vyneslo na pódium.

"Michala to nabudí. Od začátku sezony dobře běhal, ale střelecky se trápil. Teď měl jednu chybu, ale v těžkých podmínkách to bylo téměř ideální. Doufejme, že se na vlně poveze co nejdéle," řekl trenér mužů Michael Málek v České televizi.

Skvěle rozjel závod Adam Václavík a po první střelbě byl čtvrtý, jenže na stojce dvakrát minul. Skončil sedmnáctý a premiérově bodoval v SP. Ondřej Moravec měl také dvě chyby a dojel devatenáctý, Michal Krčmář chyboval jednou v obou položkách a byl jednadvacátý. "Z pohledu trenérů panuje velká euforie," řekl Málek.

Nedařilo se jen Jaroslavu Soukupovi, který udělal čtyři chyby, z toho tři na stojce. Obsadil až 71. místo a nepojede tak sobotní stíhací závod.

Biatlonistky v čele s Gabrielou Koukalovou čeká sprint v pátek. V sobotu jsou v Oberhofu na programu stíhací závody, v neděli zastávku SP v německém středisku uzavřou závody s hromadným startem.

