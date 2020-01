Biatlonista Moravec se při návratu blýskl, ve sprintu byl hned za první desítkou

Biatlonista Ondřej Moravec v dnešním sprintu v německém Oberhofu skončil díky bezchybné střelbě jedenáctý a postaral se o nejlepší umístění českých mužů v této sezoně Světového poháru.

Ondřej Moravec | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Vyplatilo se mu tak vynechání předvánoční zastávky ve Francii, kterou nahradil tréninkem. Druhé vítězství v tomto ročníku SP si připsal Francouz Martin Fourcade, který nejlépe využil plánované absence současné biatlonové jedničky Nora Johannese Thingnese Böa.

Po nočním dešti se pořadatelé potýkali s nedostatkem sněhu, takže připravili jen 2,5 kilometru dlouhý okruh. Mezi střeleckými položkami absolvovali závodníci dvě kola, aby v součtu s úvodním a závěrečným okruhem získali předepsanou desetikilometrovou vzdálenost.

Dvojnásobný olympijský medailista ze Soči 2014 Moravec se opíral o kvalitní střelbu. "Když jsem včera viděl ženský závod, tak těch nul tam bylo hodně poskrovnu. Už před závodem jsem říkal, že nuly budou psát. Se dvěma nulami se dal udělat super výsledek, přestože běžecky to pořád není žádná sláva. I když se to u mě pomaličku zlepšuje," řekl České televizi.

Na vítězného Fourcada měl v cíli manko téměř minuty a půl, přesto si jedenáctým místem vylepšil maximum v tomto ročníku. Dosud skončil nejlépe sedmnáctý ve vytrvalostním závodě v Östersundu. Moravec si tak zajistil účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Z českých reprezentantů bodovali ještě Tomáš Krupčík, jenž se po borelióze poprvé v této sezoně objevil v SP, a Michal Šlesingr, který měl stejně jako Moravec pauzu kvůli tréninku. Oba udělali po jedné chybě a seřadili se na 34. a 35. místě.

Stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář si závod pokazil čtyřmi chybami vestoje. "Asi jsem to nezvládl fyzicky. Přijel jsem tam a byl jsem dost vyšťavenej. Ta trať mi vzala dost sil," uznal. Možná mu uškodilo, že se před střelbou pokusil jet s dnes nejrychlejším Fourcadem. "Může to být jedna z příčin, ale já musím riskovat. Když chce člověk něčeho dosáhnout, tak to musí zkoušet."

Kvůli očekávanému narození potomka chyběl na startu Bö, kterého mohl zastoupit jeho bratr Tarjei. Ten ale výrazně ztratil kvůli málo vídanému zaváhání po druhé střelbě. Jednou minul, ale místo na trestné kolo pokračoval dál. Svůj omyl si uvědomil a vrátil se, musel však v opačném směru vyjet sjezd po střelnici a propadl se do třetí desítky.

Sedminásobný vítěz SP Fourcade byl nejrychlejší na trati, přesný na střelnici a připsal si 22. výhru ve sprintu. V počtu vítězství v této disciplíně ve Světovém poháru se dostal před J. T. Böa na druhé místo historických tabulek, které vede s 35 triumfy legendární Nor Ole Einar Björndalen. Fourcade zvítězil o 25,5 sekundy před krajanem Emilienem Jacquelinem. Třetí příčku obsadil domácí Johannes Kühn.

Závody v Durynském lese pokračují v sobotu štafetami.