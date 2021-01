Biatlonista Krčmář se po covidu vrátil osmým místem ve sprintu na ME

Současní obyvatelé bytů po zkrachovalé společnosti H-System v Horoměřicích u Prahy mohou užívané byty odkoupit, všech 56 zájemců podalo ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku. Na čtyři byty nabídka nepřišla, jejich současní obyvatelé komunikují s věřitelským výborem, o byty nemají zájem a jsou připraveni je opustit, řekl v pátek šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel.

Zbylé čtyři byty se budou během letošního roku dražit znovu, opět za cenu určenou znaleckým posudkem. Nyní ale již budou vyklizené, budoucí majitel se tak do nich bude moci okamžitě nastěhovat. Do výběrového řízení na prodej bytů se přihlásili především jejich současní uživatelé, třetí strany podaly do deseti nabídek, ani jedna z nich ale nebyla nejvyšší.