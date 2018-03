Bergerová, šestnáctiletá královna střelců. Český biatlon vyhlíží další hvězdu budoucnosti

před 17 minutami

Jilemnický biatlon produkuje velké množství nových talentů. Jedním z nich je Magdalena Bergerová.

Praha - V jejím jméně se symbolicky setkávají dvě biatlonové legendy, Němka Magdalena Neunerová a Norka Tora Bergerová. Vzory šestnáctileté české biatlonistky je ale třeba hledat úplně jinde.

Tím největším je její vlastní děda. Muž před padesáti lety spoluzakládající biatlonový klub v Jilemnici, jenž je dnes nevyčerpatelnou líhní talentů.

"Ale mám i současné vzory. Veroniku Vítkovou a také Adama Václavíka, u kterého je vidět snaživost, verva a nadšení do sportu. Jen tak se nevzdá a stejně jako Veronika vždy bojuje až do cílové mety," říká mladičká biatlonistka.

Bergerová je v posledních letech v biatlonovém prostředí pořádně vidět. A stává se tak velkou budoucí nadějí. V loňské sezoně dokázala získat hned tři republikové mistrovské tituly. Ve sprintu na lyžích, ve stíhacím závodě na kolečkových lyžích a také v závodě s hromadným startem v letním biatlonu.

Letos navíc vyhrála stále prestižnější soutěž Superstřelec, pořádanou už čtvrtým rokem potravinářskou společností Hamé, sponzorem českého biatlonu.

"Je to pro mě čest. Teď vlastně můžu říct, že jsem superstřelec. To je myslím dobrá motivace do další sezony," směje se mladá závodnice. Biatlon jako by jí byl předurčen. "Děda, matka i strýc se biatlonu věnovali jako závodníci, vedli mě k němu od malička. Už jsem u něj zůstala," popisuje.

Bergerová chodí na sportovní gymnázium v Jilemnici, jedním z jejích trenérů je někdejší reprezentant Tomáš Holubec.

"Skloubit školu a sport je dost obtížné, ale tím, že chodím na sportovní gymnázium, je to přece jen o něco jednodušší. Během týdne máme dopoledne čtyři vyučovací hodiny vyhrazené k tréninku a pak se vracíme do školy. Jinak máme tréninky odpoledne," vysvětluje Bergerová.

V soutěži o "královnu střelců" zahrnující celkem 22 střeleckých položek během čtyř kol závodů měla fantastickou bilanci. V tvrdé konkurenci nasázela deset nul a na dalších jedenácti střelbách chybovala pouze jednou.

"Dobrá střelba je hodně důležitá, už jen pro sebevědomí. Řekla bych, že mi každý závodník dosvědčí, že s dobrou střelbou je člověk mnohem klidnější," je si vědoma klíčové role střelby. Pokud bude její střelecká forma stabilní i nadále, má podle trenérů dobrou šanci prosadit se za pár let do reprezentačního týmu.

"Určitě bych to chtěla dotáhnout, co nejdál to půjde, a když se podaří, tak třeba i do té reprezentace. Ale na to je ještě čas a přede mnou spousta práce," tuší Bergerová.

Na biatlonu miluje právě kombinaci dvou disciplín. A také kolektiv. "Mám díky biatlonu spoustu přátel, které bych nikdy za nic na světě nevyměnila. Bez nich by to ztratilo to kouzlo," tvrdí biatlonistka.

Střelecká soutěž, kterou letos ovládla, je podle předsedy komise mládeže Vlastimila Vávry podstatným ukazatelem výkonnosti. "Potěšující je, že se sportovcům každoročně daří zlepšovat střeleckou úspěšnost v obou kategoriích. Jsme si vědomi, že právě bezchybná střelba je nezbytným předpokladem konkurovat těm nejlepším v mezinárodních soutěžích," podotýká Vávra.

V chlapecké kategorii letos zvítězil rovněž šestnáctiletý Ondřej Mánek, který se biatlonu věnuje pouhé čtyři roky.