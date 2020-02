Babiš bude kvůli koronaviru řešit Světový pohár biatlonistů v Novém Městě

Světový pohár biatlonistů, který má od příštího čtvrtka hostit Nové Město na Moravě, je v ohrožení. Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že o jeho osudu se bude v pondělí jednat na Bezpečnostní radě státu.

"Diskutoval jsem s panem hejtmanem (Jiřím) Běhounkem o biatlonu, který má být na Vysočině. Očekává se, že může přijít až sto tisíc lidí a budeme muset v pondělí vyhodnotit, jestli a jakým způsobem tahle hromadná akce má proběhnout," prohlásil Babiš na páteční tiskové konferenci.

"Předchozí biatlonová akce, tedy mistrovství světa, se konalo v italské Anterselvě a přijede sem mnoho cizinců, takže musíme promyslet, jak se k tomu postavíme," dodal Babiš s tím, že čas na potvrzení či zrušení akce mají do středečního poledne.

V nejisté situaci se tak ocitli pořadatelé jedné z největších sportovních akcí v tuzemsku, která má začít už ve čtvrtek sprintem žen na 7,5 kilometru.

"Budeme obezřetní, sledovat to a plnit pokyny státní správy, abychom nemuseli nic měnit na předpokládaném scénáři. Netrpělivě tedy budeme čekat na pondělí a uvidíme, co nám z toho vyplyne," prohlásil už v pondělí šéf biatlonistů Jiří Hamza. "Problém je, že žádná pojišťovna vás ani na tyto věci nepojistí, a to máme rozpočet asi na 65-70 milionů korun."

Hamsa také už na začátku týdne potvrdil, že stejně jako loni čekají pořadatelé návštěvnost kolem 100 000 diváků, přičemž víkendové závody už jsou zcela vyprodány.

Na epidemii se chystá i novoměstská nemocnice

Na epidemii už zareagovala nemocnice v Novém Městě, která během Světového poháru posílí služby a také přichystala informace pro návštěvníky akce v pěti cizojazyčných mutacích.

"Nemocnice je připravena poskytnout, v případě nutnosti, zdravotní péči i za mimořádné situace, a to ve spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními Kraje Vysočina," uvedla v tiskové zprávě ředitelka nemocnice Věra Palečková. Na základě aktuálních informací od epidemiologů má novoměstská nemocnice vytvořený plán, který pracuje s různými scénáři. Se zajištěním potřebného množství ochranných pomůcek pomohl kraj, který je zřizovatelem nemocnice.

Epidemie koronaviru už ovlivnila větší množství sportovních akcí, včetně například halového mistrovství světa v atletice (zrušeno), Velké ceny Číny formule 1 (odloženo) nebo pětibojařského MS (přeloženo).

Kvůli koronaviru bylo zatím v Česku vyšetřeno 154 osob, u žádné z nich se ale nákaza nepotvrdila. V domácí karanténě je aktuálně 307 lidí, kteří pobývali v rizikových oblastech.