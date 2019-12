Ať je déšť nebo mráz, Davidová umí získat medaili za každého počasí

Britská prokuratura se rozhodla obvinit manželku amerického diplomata v Británii Anne Sacoolasovou. Čelí totiž podezření, že způsobila nehodu, při které v srpnu zemřel 19letý Brit Harry Dunn. Prokuratura dnes rovněž podle agentury Reuters uvedla, že se bude snažit o vydání Sacoolasové, která se po nehodě vrátila do USA. Americké ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že je postupem Londýna zklamáno, neboť to k vyřešení případu nepřispěje.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab postup prokuratury přivítal. "Je to důležitý krok k dosažení spravedlnosti pro Harryho a útěchy pro jeho rodinu. Není to ale konec," řekl Raab. "Doufám, že Anne Sacoolasová nyní uzná, že je správné vrátit se do Spojeného království a spolupracovat," dodal.

Sacoolasová ale návrat odmítá. "Anne se dobrovolně nevrátí do Spojeného království, aby zde za strašnou, ale neúmyslnou nehodu čelila možnému trestu vězení," řekla právnička Američanky Amy Jeffressová.

Americké ministerstvo zahraničí vývoj v Británii označilo za zklamání. "Spojené státy jasně konstatovaly, že v době, kdy se nehoda stala, a také po dobu jejího pobytu ve Spojeném království, měla řidička status propůjčené diplomatické imunity," uvedl Washington.