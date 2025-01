Horning nastartoval nejlepší štafetu biatlonistů v této sezoně

Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Adam Václavík obsadili sedmou příčku ve štafetě v Ruhpoldingu. Je to nejlepší výsledek české mužské štafety v aktuální sezoně Světového poháru. Tomu v této disciplíně vládnou Francouzi, kteří vyhráli i třetí závod v ročníku.

Českou štafetu skvěle rozběhl pátý muž středečního vytrvalostního závodu Vítězslav Hornig. Ani jednou nedobíjel a předával jako třetí hned za favorizovanými štafetami Francie a Norska, na čelo ztrácel jen šest a půl sekundy.

Nejlepší český biatlonista sezony měl v Ruhpoldingu šest čistých položek za sebou.

"Dneska jsem si na to věřil. Nebyl jsem nějak zbrklý na to, jak stříleli rychle ti okolo. Snažil jsem odstřílet si to podle sebe," řekl Hornig České televizi.

Zvládl i rychlé tempo na trati. "Jel se od druhého kola docela úprk. První kolo byl zmatek jako vždycky. Od ležky to byl standardní úprk až do cíle. Náš servis odvedl perfektní práci, měl jsem skvělé lyže," pochvaloval si.

Nejzkušenějšímu členovi týmu Krčmářovi se nedařilo. I kvůli čtyřem dobíjením měl třetí nejpomalejší střelecký čas na svém úseku a ztrácel i v běhu. Propadl se na jedenáctou příčku, české manko na čelo narostlo na 55,2 sekundy.

Mareček si položkou vleže, kde musel dvakrát dobíjet, nepolepšil, ale pak se vybičoval k dobrému běhu a vestoje trefil všechny terče.

"U těch dvou chyb na ležce jsem měl co dělat, abych to postřílel. Pak jsem se to na trati snažil dohnat, což se mi povedlo. Po dlouhé době jsem se cítil docela dobře na lyžích. Věděl jsem, že ta stojka může dopadnout i špatně, po tom rychlém okruhu bylo střílení náročné. Nebyly to nejlepší rány, ale všechny spadly, což bylo důležité," radoval se třetí muž české štafety, který Václavíkovi předával jako šestý se ztrátou 1:11,3 minuty na čelo.

Český finišman, který běžel mužskou štafetu v této sezoně poprvé, na první položce navázal na skvělý výkon ze smíšené štafety, kde ani jednou nedobíjel.

Na té druhé sice spotřeboval dva náhradní náboje, ale celkově propadl se jen za Nory, za něž jel poslední úsek hvězdný Johannes Thingnes Bö.

"Pro mě je štafeta pořád křest ohněm. Myslím, že jsem podruhé podal dobrý výkon. Ta dobíjení byla asi už trošku z únavy. Sedmé místo je velmi solidní výsledek. Myslím, že se z toho můžeme příště odrazit o kus výš. Určitě máme na víc a budeme makat na tom, aby to bylo příště lepší," řekl.

Francouzi Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet a Émilien Jacquelin vyhráli o 38,4 sekundy před Švédskem. Třetí skončili Němci, kteří se poprvé v sezoně dostali na stupně vítězů.

Z těch vypadli Norové, kteří museli na tři trestná kola. Skončili čtvrtí se ztrátou sedmi sekund na Německo.

V sobotu se v Ruhpoldingu uskuteční štafeta žen.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) - štafeta:

Muži (4×7,5 km): 1. Francie (É. Claude, F. Claude, Fillon Maillet, Jacquelin) 1:08:45,4 hod. (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -38,4 (0+10), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Kühn, Nawrath) -58,8 (0+14), 4. Norsko -1:05,9 (3+10), 5. Slovinsko -1:13,8 (0+6), 6. Ukrajina -1:19,0 (0+7), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -1:50,4 (0+8).