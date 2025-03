Novoměstský sprint vyhrála Tandrevoldová, nejlepší z Češek byla Voborníková

Tereza Voborníková obsadila s čistou střelbou 17. místo ve sprintu biatlonistek na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Markéta Davidová se po téměř třech měsících a léčbě vyhřezlé ploténky vrátila v domácím prostředí do seriálu 52. místem. Vyhrála bezchybně střílející Norka Ingrid Tandrevoldová před Francouzkami Justine Braisazovou-Bouchetovou a Julií Simonovou.

Mistryně světa z roku 2021 Davidová nezávodila v pohárovém seriálu kvůli zranění zad od poloviny prosince a přišla také o únorové mistrovství světa v Lenzerheide.

Osmadvacetiletá biatlonistka byla ráda, že závod zvládla. "Bylo to náročné. Při závodě jsem se cítila na ty poměry relativně dobře, ale to okolo je dost náročné. Ještě mě to limituje víc, než jsem myslela. Asi se to nedá popsat. Je to každý den jiné a těžko to odhadovat," uvedla Davidová.

Dnes minula po jedné ráně na obou střeleckých položkách, kvalifikovala se ale do sobotního stíhacího závodu.

"Jedničky se stávají, prostě tam ty rány byly. Těžko říct, čím to bylo, jestli měla nějaké omezení, nebo ne. Ale byla to těsná rána vleže a těsná rána vestoje. Nic asi extrémního to nebylo," řekl novinářům trenér Lukáš Dostál.

"Určitě se na závod těšila. Chtěla si vyzkoušet, jak funguje léčba. Chtěla závodit, šlo to na ní vidět," doplnil.

Účast ve stíhacím závodě si vedle Davidové a Voborníkové zajistily i Jessica Jislová, která byla s jedním trestným kolem na 26. místě, a Lucie Charvátová s dvěma netrefenými terči na 34. příčce. Tereza Vinklárková do stíhačky nepostoupila, skončila devadesátá.

Osmadvacetiletá Tandrevoldová k bezchybné střelbě přidala na trati dlouhé 7,5 km i druhý nejrychlejší běžecký čas a nechala za sebou trio Francouzek. Braisazovou-Bouchetovou, která musela na jeden trestný okruh, porazila o 15,1 sekundy, na střelnici bezchybná Simonová zaostala o 20,9 sekundy.

Čtvrtá skončila Lou Jeanmonnotová a v průběžném hodnocení SP stáhla náskok vedoucí Franzisky Preussové, která se dnes musela spokojit s 15. místem, na 63 bodů.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 19:13,5 (0 tr. okruhů), 2. Braisazová-Bouchetová -15,1 (1), 3. Simonová -20,9 (0), 4. Jeanmonnotová (všechny Fr.) -27,1 (1), 5. Hauserová (Rak.) -37,0 (0), 6. Knottenová (Nor.) -37,3 (0), …17. Voborníková -1:02,6 (0), 26. Jislová -1:20,9 (1), 34. Charvátová -1:32,6 (2), 52. Davidová -2:02,4 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:14,8 (2).

Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Preussová (Něm.) 905, 2. Jeanmonnotová 842, 3. Simonová 595, 4. E. Öbergová (Švéd.) 571, 5. Richardová 556, 6. Michelonová (obě Fr.) 523, …23. Davidová 223, 27. Voborníková 203, 41. Jislová 127, 52. Charvátová 69, 80. Otcovská (ČR) 9.