Bezprecedentní zlom. Mezinárodní vzpěračská federace šokovala, MS bude v Moskvě

Mezinárodní vzpěračská federace (IWF) udělila jako první federace olympijského sportu od začátku války na Ukrajině v roce 2022 pořadatelství mistrovství světa Rusku. IWF dnes oznámila, že v Moskvě se bude konat šampionát v roce 2030.
V Rusku se od roku 2022 neuskutečnilo žádné mistrovství světa v letním ani zimním olympijském sportu. Loni měla hostit světový šampionát v plaveckých sportech Kazaň, ale vrcholná akce byla přesunuta do Singapuru.
Udělení organizace mistrovství světa ve vzpírání navzdory trvající válce na Ukrajině představuje další krok v návratu Ruska do mezinárodních soutěží. V červenci Mezinárodní olympijský výbor po třech letech zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a umožnil jeho sportovcům a týmům usilovat o kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles 2028.
V příspěvku na sociální síti Telegram poděkoval šéf ruského vzpěračského svazu Alexandr Vinokurov federaci IWF za důvěru. "Rusko disponuje nezbytnými zkušenostmi a kapacitami potřebnými k pořádání soutěží na nejvyšší úrovni. Moskva už v minulosti hostila významné sportovní akce a pyšní se moderní infrastrukturou," napsal.
IWF už loni v červnu znovu plně integrovala ruské a běloruské sportovce do svých soutěží. V listopadu ji následovalo judo a letos v dubnu plavání, stejně tak umožnil Mezinárodní paralympijský výbor účast sportovců z těchto zemí na letošní paralympiádě v Itálii. Oproti tomu například Světová atletika na vyloučení ruských a běloruských sportovců stále trvá.
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