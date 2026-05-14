Běžecké Noci rekordů se zúčastní čeští rekordmani Sasínek Mäki a Zajíc

Třetího ročníku běžecké akce KPMG Noc rekordů se zúčastní i čeští rekordmani Kristiina Sasínek Mäki, která poběží míli, a Martin Zajíc, jenž se představí v závodě na 5000 metrů. Oba se těší na atmosféru specifického závodu, který přibližuje běh na dráze široké veřejnosti. Řekli to na dnešní tiskové konferenci před čtvrtečním mítinkem na pražské Děkance.
Organizátoři Noci rekordů se inspirovali podobnou akcí v Británii zaměřenou na 10.000 metrů. "Naším cílem je přiblížit veřejnosti dráhové běhání, které je rychlé i divácky atraktivní. Nabídnout příležitost, aby si to mohli vyzkoušet lidé z ulice," řekl ředitel závodu Štěpán Kačena.
Postupně se zvyšuje výkonnost závodníků v hlavních bězích. Závody na míli a 5000 metrů patří do kategorie challenger Kontinentální tour. Hlavní závody se poběží za tmy. "Bude to vizuálně zajímavé, světelná show, ohně, prskavky. Atmosféra je důležitá i pro ten výkon. Chceme ukázat běh v jiném světle," poznamenal Kačena.
Největší českou hvězdou bude finalistka olympijských her v Tokiu 2021 a česká rekordmanka na 1500 metrů Sasínek Mäki, která chce na míli zaútočit na vítězství. Poprvé se jí Noc rekordů hodí do plánu. Před dvěma lety závodila na kvalitnějším mítinku, loni se byla na Děkance podívat. "Těším se, že tu atmosféru zažiji jako závodník. Je tam ten oheň, to je velké lákadlo. Doufám, že to zítra i zahřeje, protože bude zima. Další rozdíl je, že diváci jsou blíž dráze a atmosféra je trochu domáčtější," řekla čtyřiatřicetiletá česká reprezentantka, která v pátek v Poděbradech získala republikový silniční titul na míli.
Hlavní hvězdou mužské pětky bude Brit Jack Kavanagh, který potřebuje běžet kolem hranice 13:25,00, aby splnil limit na Hry Commonwealthu. Při vstupu do jarní části sezony s ním poměří síly přední český vytrvalec Zajíc, který v lednu zlepšil český rekord na silniční desítce na 28:19. Pět kilometrů na dráze zatím běžel nejrychleji za 13:46,98. "Startovka slibuje dobré konkurenty. Doufám, že otevřu sezonu hezkým časem. Myslím, že formu mám, že jsem dobře připravený ze soustředění," uvedl Zajíc.
Program na stadionu na Děkance začne v 17:30 závody dětí. Elitní běhy přijdou na řadu po půl deváté večer. Výtěžek akce podpoří sportování dětí ve Spartaku Praha 4. Loni na tento účel Noc rekordů přinesla více než 100.000 korun.
