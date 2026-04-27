Jedno auto, nekonečné možnosti. Ford Tourneo Custom dokáže ohromit
Přes týden auto na práci, o víkendu až devítimístné MPV pro velkou rodinu. Ford míří s Tourneem Custom na prakticky smýšlející rodiny, které potřebují více aut v jednom. A netýká se to jen uspořádání interiéru, ale i prostoru pod kapotou. Zvolit si totiž můžete jak oblíbenou naftu dostupnou i s pohonem všech kol, tak i tichý plug-in hybrid, který si spotřebou s turbodieselem nezadá.
Osmi- nebo devítimístný rodinný dostavník se během několika chvil dokáže změnit ve dvoumístnou dodávku s téměř 5,5 kubíky místa pro převoz ledničky nebo sportovního vybavení. Ford Tourneo Custom zkrátka umí obojí. Vděčí za to hlavně praktickému kolejnicovému systému a v něm umístěným posuvným samostatným sedačkám. Každé místo má svou loketní opěrku, každé je stejně široké. Není potřeba dělat žádné kompromisy ani v otázce převozu dětských sedaček.
Je přitom jedno, jestli zvolíte kratší verzi s délkou 5050 mm, nebo o 400 mm prodloužené provedení. Vždy má auto tři řady sedadel.
Prostřední řadu sedadel je navíc možné otočit proti směru jízdy a vytvořit tak vzadu konferenční prostor. Nebo když je z auta vyjmete úplně, vznikne auto ideální třeba pro převoz horských kol. A tak ve stejném autě zvládnete ráno klidně konferenční jednání a odpoledne výlet s kolem na hory.
I se třemi řadami sedadel má kufr až po strop objem až 1345 litrů s prodlouženou karoserií. Postupným vyjímáním se ale dostane až na 4683, respektive dokonce 5472 litrů. Variabilita prostoru pro posádku je u Tournea Custom příkladná, přitom je úplně jedno, jaký pohon auto zrovna v útrobách vozí.
Rozměry Ford Tourneo Custom
L1
L2
Délka
5050 mm
5450 mm
Šířka
2032 mm
2032 mm
Výška
1986 mm
1986 mm
Rozvor náprav
3100 mm
3500 mm
Zavazadlový prostor 3 řady sedadel
1045 l
1345 l
Zavazadlový prostor 2 řady sedadel
1735 l
2285 l
Zavazadlový prostor 1 řada sedadel
4683 l
5472 l
A vypíchnout se dá i spousta dalších praktických detailů. Na druhou a třetí řadu sedadel jedny nebo dvoje široké posuvné dveře. Z prostředního sedadla lze u lépe vybavených verzí v obou řadách sklopením udělat praktický stolek. Vpředu je celá řada praktických přihrádek, USB porty a volant je možné přeměnit na stolek třeba pro odložení notebooku. S manévrováním ve městě pomáhá kamera, dostupná i v provedení s 360° zobrazením kolem vozu.
Variabilita interiéru je jedna věc, variabilita prostoru pod kapotou druhá. Tourneo Custom má na výběr diesel, benzinový plug-in hybrid i elektropohon. Ford se u nejnovější generace modelu snažil, aby měl zájemce opravdu z čeho vybírat a našel vždy tu variantu, která bude nejvíce vyhovovat jeho požadavkům.
U až devítimístných osobních dodávek je plug-in hybrid nejméně obvyklou variantou, v mnoha případech přitom dává největší smysl.
Je totiž nasnadě, že se Tourneo Custom nebude vždy pohybovat jen na delších trasách, nebo naopak jen kratších příměstských jízdách, kam jsou nejvhodnější varianta s turbodieselem, respektive plně elektrickým pohonem. Naopak spousta zákazníků bude tyto dvě činnosti kombinovat.
Plug-in hybrid přitom zvládne jen na elektřinu ujet ve městě až 72 kilometrů, takže ho tolik netrápí časté krátké popojíždění, kvůli kterému zejména naftové motory tolik trpí. Navíc ho zvládá v úplném tichu. Kromě baterie a elektromotoru má ale v útrobách i benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru a především 63litrovou nádrž.
I když vybijete baterku, pořád zvládnete několik stovek kilometrů bez hledání nabíjecí stanice. Navíc i s prázdnou baterií auto funguje jako klasický hybrid, což znamená dobíjení baterky rekuperací při brzdění a následné plynulé a rychlé rozjezdy na elektřinu.
Ve městě tak budete schopní klidně až třetinu všech cest absolvovat na elektrickou energii bez nutnosti auto připojit k zásuvce.
To se samozřejmě pozitivně propisuje na spotřebě paliva, kterou kombinovaná jízda i bez nabité baterky tlačí na hodnoty, jakých byste s benzinovým motorem bez přítomnosti elektromotoru nedosáhli.
Ze zkušeností zákazníků vyplývá, že s nabitým autem se dá po městě jezdit za 2 až 2,5 l/100 km, tedy méně, než udává laboratorní měření. Za ideálních povětrnostních podmínek a s člověkem, který má lehkou nohu na plynu a rád rekuperuje, se dá dokonce přiblížit nule.
Úplné nabití baterie Fordu doma stihnete přes noc. Z 3,6kW Wallboxu trvá asi 4 hodiny a 18 minut, z domácí zásuvky pak zhruba sedm hodin.
Mimo město jsou to hodnoty mezi 7,5 až 9 litry na 100 km, tedy na úrovni čistě naftové verze. Za to může především velmi efektivní hybridní pohon, i když zrovna není nabitá baterie.
Kromě spotřeby má plug-in hybridní Tourneo Custom i další „zbraně“: kombinovaný výkon 171 kW, a tak jsou rozjezdy velmi svižné a plynulé, k čemuž přispívá i povedený automat eCVT.
Řidič si může také sám určit, kdy využije nashromážděnou energii. Je možné práci samozřejmě nechat na autě, ale někdy je zkrátka vhodnější si energii v baterce schovat na pozdější kroužení v městském provozu a nevyčerpat ji třeba na okreskách.
Motorová nabídka Fordu Tourneo Custom
Převodovka
Výkon
Toč. moment
Spotřeba
2.0 EcoBlue
6st. manuální
110 kW
360 Nm
7,4 l / 100 km
2.0 EcoBlue
8st. automatická
125 kW
390 Nm
8,0 l / 100 km
2.0 EcoBlue 4x4
8st. automatická
125 kW
390 Nm
8,6 l / 100 km
2.5 Duratec PHEV
eCVT automatická
171 kW
209 Nm spalovací motor / 320 Nm elektrický motor
4,1 l / 100 km; 7,4 l / 100 km s vybitou baterií
E-Tourneo Custom
automatická
160 kW
415 Nm
24,2 kWh / 100 km
E-Tourneo Custom
automatická
210 kW
415 Nm
24,2 kWh / 100 km
E-Tourneo Custom 4x4
automatická
160 kW
630 Nm
26,6 kWh / 100 km
E-Tourneo Custom 4x4
automatická
210 kW
630 Nm
26,6 kWh / 100 km
Kombinací benzinového a elektrického motoru tak Ford chytře doplnil zbylé varianty, které jsou vždy odkázané na jediný typ pohonu. Dvoulitrový turbodiesel má 110 nebo 125 kW a vedle šestistupňové manuální převodovky se nabízí také s osmistupňovým automatem. Navíc se silnějším naftovým čtyřválcem se pojí i zákazníky velmi oblíbený pohon všech kol AWD.
Elektrické E-Tourneo Custom má 160 nebo 210 kW a nabízí se jako předokolka i čtyřkolka. Na jedno nabití se 71kWh baterií ujede až 338 kilometrů.
Tourneo Custom v provedení Titanium L1 s naftovým motorem o výkonu 110 kW a manuální převodovkou startuje ke konci dubna na 879 000 korunách bez DPH, tedy 1 063 590 Kč včetně daně.
Většina zákazníků nicméně sáhne po silnější verzi motoru s výkonem 125 kW a automatickou převodovkou, která je k dispozici za 982 000 Kč bez DPH, 1 188 220 Kč s daní. Plug-in hybrid přitom nabídne více výkonu o 46 kW, přitom stojí jen o 4 000 korun bez daně (4 840 Kč s DPH) více.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Ford.
