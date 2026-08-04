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Sport

Bejlek odvracela proti Šwiatekové totální debakl. Blýskla se ale epesní výměnou

ČTK
French Open
Sára Bejlek na Roland Garros 2026Foto: REUTERS – Benoit Tessier
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Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve 2. kole turnaje v Torontu 0:6, 3:6 bývalé světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu sehrála dvacetiletá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii.

Bejlek čekala na první získanou hru až do desátého gamu zápasu, v němž poprvé vzala Šwiatekové podání. Při vlastním servisu následně snížila na 2:3 a při dalším podání sedmé nasazené Polky měla česká tenistka hned devět brejkbolů.

Češka se při tom blýskla i jednou opravdu exhibiční výměnou, kterou vyhrála.

Šestinásobná grandslamová šampionka nicméně v maratonské 25 minut dlouhé hře podání udržela a zastavila minikrizi. Zápas poté Šwiateková ukončila čtvrtým proměněným mečbolem při podání 38. hráčky žebříčku Bejlek.

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Mladá česká tenistka podlehla Šwiatekové letos podruhé, ve dvou setech s ní vypadla také ve 2. kole Roland Garros.

Tenisový turnaj žen v Torontu (tvrdý povrch, dotace 7,433.076 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Šwiateková (7-Pol.) - Bejlek (ČR) 6:0, 6:3, Svitolinová (9-Ukr.) - Bouzasová (Šp.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.

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