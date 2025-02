Basketbalisté slaví postup na ME navzdory porážce, pomohli jim Britové

Čeští basketbalisté postoupili popáté za sebou na mistrovství Evropy. Po porážce v Pardubicích s Řeckem 89:93 po prodloužení jim k tomu pomohla následná prohra Nizozemska s Velkou Británií 69:73.

Poslední utkání sehraje český tým v pondělí v Newcastlu proti Velké Británii.

Nizozemci mají na kontě jedinou výhru z pěti zápasů a nemohou výběr trenéra Diega Ocampa předstihnout kvůli horší bilanci ze vzájemných zápasů. Česku tak patří třetí postupové místo. Výhrami si účast na turnaji, který se bude konat na přelomu srpna a září na Kypru, ve Finsku, v Polsku a Lotyšsku, zajistili Řekové a Britové.

Čeští reprezentanti sledovali duel v Haagu na dálku cestou z haly. "Klukům poděkuju, až se s nimi potkáme. Šance na postup jsme měli dvě. První jsme nevyužili," řekl novinářům kapitán Vojtěch Hruban, který hrál v sezoně 2022/23 za Londýn Lions.

Češi sahali po vítězství, ale za stavu 77:74 neproměnil Tomáš Satoranský ani jeden ze dvou trestných hodů a dvě sekundy před koncem základní hrací doby poslal zápas do prodloužení trojkou Vasilios Toliopulos.

Porážku před 6117 diváky v Enteria areně neodvrátil ani 19 body Ondřej Balvín, který si navíc připsal osm doskoků. Dvouciferný počet bodů zaznamenali také Martin Peterka, Richard Bálint (oba 14), Satoranský (12), Ondřej Sehnal (11) a Tomáš Kyzlink (10). Za Řecko dal Toliopulos 26 bodů a Ioannis Papapetru 23 bodů.

"Myslím si, že oba týmy si zasloužily vyhrát. Basketbal je ale v tomto krutý. Byla to krásná bitva, rozhodovaly detaily. Například ztráty, kterých jsme měli poměrně dost. Fanoušci byli taky úžasní. Atmosféra byla opravdu elektrizující, v těžkých momentech nám pomáhala, dodávala energii," prohlásil Ocampo.

Za první tři minuty měli Češi jedinou úspěšnou střelu díky Balvínově trojce a prohrávali už 3:8. Po trestných hodech Satoranského a koši Peterky sice snížili na rozdíl tří bodů, ale další pasáž ovládli Řekové 12:2 a měli už třináctibodový náskok. Před koncem první čtvrtiny zvýšili hosté na 27:11, Satoranský ještě individuální akcí snížil.

Druhou část začal trojkou Sehnal, který ve 23. minutě ziskem před Kyzlinkovým košem a další asistencí na koš Luboše Kováře stál na startu třináctibodové šňůry. Tu natáhli znovu Kyzlink, Jaromír Bohačík, Balvín a trojkou Peterka a stav byl 29:29. Prvního vedení (33:31) se Češi dočkali v čase 16:59 a postaral se o něj prvním košem v soutěžní reprezentační premiéře Ondřej Husták. Po trojce Vojtěcha Hrubana a dvou šestkách Sehnala vedl Ocampův výběr o pět bodů, Řekové sice snížili, ale Peterka uzavřel skóre prvního poločasu z perimetru na 40:37.

"Začali jsme špatně v první a třetí čtvrtině, hledali jsme rytmus a měli jsme spoustu ztrát. Nemůžeme zkrátka začínat až po třech minutách. Kromě toho jsme odehráli solidní zápas, dokázali jsme jim konkurovat, v posledních minutách jsme si vedli taky dobře," prohlásil Ocampo.

Na startu druhé půle otočili Řekové dvěma koši stav, Češi se prosadili za pět minut jen dvakrát díky Satoranskému a Peterkově druhé trojce a ztráta narostla na 45:51. Díky čtyřem bodů Balvína a další trefě Peterky Češi srovnali krok, ale Řecko odpovědělo sedmibodovou sérii zakončenou trojkou Janulise Larentzakise. Trefou z perimetru ji přerušil Richard Bálint, ale hosté po třetí čtvrtině vedli 60:54.

Na začátku čtvrté desetiminutovky Češi díky dalším dvěma trojkám Bálinta i koši Kyzlinka snížili na 62:63. Řekové ale dali v další pasáži tři trojky oproti jedné Kyzlinka a dostali se až do náskoku 74:67. Po dvou šestkách Balvína a dvou trojkách Sehnala Ocampův tým otočil 54 sekund před koncem stav na 75:74. Náskok zvýšil Satoranský, který ale potom neproměnil ani jeden ze tří trestných hodů, protože jeden se opakoval, a dvě sekundy před koncem základní hrací doby vyrovnal trojkou Toliopulos.

"Tohle jsou věci, které se stávají. Předtím tam dostal ránu do lokte, takže na ty šestky nebyl úplně stoprocentní. Bylo to vidět, ta první byla hodně krátká. Saty je v koncovkách spolehlivý, tohle se stává jednou za deset let. Myslím, že za ním nemusíme chodit a říkat mu, že ho podporujeme, protože to ví," prohlásil Hruban.

V nastavení rozhodli zápas Řekové. Češi vedli jen jednou po další Bálintově trojce 82:81. Hosté unikli už na 91:86, Satoranský ještě jednou ze dvou šestek a trojkou 23 sekund před koncem vykřesal naději. Ale Řekové si už postupové vítězství pohlídali.

"Měli jsme náskok tří bodů a nechtěli jsme je pustit k trojce, pak jsme házeli trestné hody, ale neproměnili jsme je. Nejde tedy říct, že jsme nezvládli jen jednu situaci, byla to souhra více okolnosti. Na tým jsem pyšný. Řekové přijeli s šesti euroligovými hráči a celkově měli hodně dobrou jedenáctku. Dokážu najít řadu pozitiv včetně našeho nasazení," uvedl Ocampo.

Kvalifikace ME basketbalistů 2025 - 5. kolo:

Skupina F:

Česko - Řecko 89:93 po prodl. (13:27, 40:37, 54:60, 77:77)

Sestava a body Česka: Balvín 19, Peterka 14, Satoranský 12, Hruban 3, J. Bohačík 2 - Bálint 14, Sehnal 11, Kyzlink 10, Husták, Kovář po 2.

Nejvíce bodů Řecka: Toliopulos 26, Papapetru 23, Chougkaz 12.

Fauly: 25:21. Trestné hody: 17/12 - 31/26. Trojky: 13:13. Doskoky: 43:38.

Nizozemsko - Velká Británie 69:73