Bartůňková tříhodinový thriller nezvládla. Proti Thajce zahodila čtyři mečboly

Tenistka Nikola Bartůňková do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze nepostoupila. Proti Lanlaně Tararudíové z Thajska dnes nevyužila na Štvanici vedení 5:1 ve třetím setu a po čtyřech neproměněných mečbolech prohrála 6:7, 6:3, 6:7. Utkání ztratila po třech hodinách a 17 minutách.
Z českých tenistek dnes zabojuje o čtvrtfinále ještě Sára Bejlek, která se utká s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. Poté se střetnou v českém souboji nasazená dvojka Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková.
Dvacetiletá Bartůňková, která plnila roli nasazené čtyřky, nenavázala na vítězství z úvodního kola nad Číňankou Jüan Jüe. Nepomohlo jí ani pět es, udělala také šest dvojchyb. Dvaaosmdesátá hráčka světa Tararudíová, která v 1. kole vyřadila jinou Češku Janu Kovačkovou, narazí ve čtvrtfinále na Ukrajinku Dariu Snigurovou.
Bartůňková smazala v prvním setu manko 0:3, při vedení 5:4 ale nevyužila setbol. Později sice dvě možnosti soupeřky na zisk sady odvrátila, v následné zkrácené hře však prohrála od stavu 4:3 zbývající čtyři výměny a set ztratila.
Ve druhém setu Bartůňková otočila vývoj z 1:2 na 5:2 a srovnala. Ve třetí sadě ale duel k obratu nedotáhla. Přestože vedla 5:1 a měla v sedmé hře tři mečboly, ani jeden nevyužila a přišla i o další tři gamy. Zápas dospěl do dalšího tie-breaku, kde česká hráčka sice otočila stav 3:5 na 6:5, ani čtvrtý mečbol ale neproměnila a Thajka třemi míčky v řadě zvrátila utkání ve svůj prospěch.
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