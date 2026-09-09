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Sport

Barcelona na úvod Ligy mistrů excelovala. Raduje se i Stuttgart

ČTK
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Fotbalisté Barcelony ve druhém dni prvního kola Ligy mistrů rozdrtili Feyenoord Rotterdam 5:1. Stuttgart zdolal nováčka ze Stavangeru 3:1 především díky hattricku bosenského útočníka Ermedina Demiroviče. Čtyři utkání začnou ve 21:00 a kolo dokončí čtvrteční program šesti zápasů, mezi nimi i duel Slavie s Racingem Lens.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Feyenoord
Gabriel Jesus slaví svůj první gól v dresu BarcelonyFoto: REUTERS – Albert Gea
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Barcelona v minulé sezoně Ligy mistrů nastřílela ve 12 zápasech 32 branek a i tu novou zahájila kanonádou. Brazilec Raphinha už stihl v La Lize šest gólů a střeleckou formu potvrdil i na evropské scéně. Už ve 3. minutě se elegantně vyhnul skluzu dvojice zadáků a poprvé rozjásal hustým deštěm smáčený Camp Nou. Po něm se z 18 metrů parádně trefil německý útočník Adeyemi, nová posila z Dortmundu.

Po změně stran si Raphinha naběhl na Pedriho kolmici a ani podruhé v šanci nezaváhal. Devatenáctiletý Yamal se na poslední čtvrthodinu stal nejmladším kapitánem v historii Barcy a hned po převzetí pásky dal z přímého kopu čtvrtý gól. Mezi střelce se už po dvou minutách na trávníku poprvé zapsal i další Brazilec Jesus, který přestoupil na poslední chvíli z Arsenalu. Alespoň čestný úspěch hostů zařídil osm minut před koncem Steijn.

VfB Stuttgart má podle analytiků společnosti Opta nejschůdnější los a první překážku v podobě norského mistra celkem snadno překonal. Už v prvním poločase v rozpětí třinácti minut vstřelil Demirovič tři branky. Na první ještě odpověděl Tripič, který má zkušenosti s německým fotbalem zatím jen z druhé bundesligy. Ve druhém dějství už diváci gól neviděli, kapitán domácích Undav dvě velké šance neproměnil.

Fotbalová Liga mistrů, 1. kolo:

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FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)

Branky: 3. a 57. Raphinha, 22. Adeyemi, 77. Yamal, 85. Jesus - 82. Steijn. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).

Stuttgart - Viking Stavanger 3:1 (3:1)

Branky: 20., 26. a 32. Demirovič - 22. Tripič. Rozhodčí: Minakovič (Srb.).

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21:00 Liverpool - Atlético Madrid, Neapol - Arsenal, Paris St. Germain - Slovan Bratislava, Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul.

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